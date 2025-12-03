“La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby

Se acabó la espera y los Cóndores ya conocen a sus rivales para su segunda incursión en el Mundial de Rugby. En el sorteo celebrado en Sídney, el quince chileno quedó enmarcado en el Grupo A de la competición junto con el anfitrión Australia, el campeón mundial Nueva Zelanda y el debutante equipo de Hong Kong.

Precisamente, el campeón asiático asoma como el oponente preciso para que la selección nacional logre su primer triunfo en una cita planetaria. Así, al menos, coincidieron los propios seleccionados antes del sistema que definió las zonas para la Copa del Mundo que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027.

“Creo que es uno de los objetivos, y ya lo hemos hablado como equipo en Australia: sí o sí ganar un partido y pasar a la segunda fase. Y creo que con lo que hemos venido mostrando, con la intensidad de entrenamiento y las mejoras físicas, creo que sí estamos capacitados”, afirmó hace algunos días el centro chileno Nicolás Saab a El Deportivo.

Actualmente, el equipo asiático está en el vigésimo tercer puesto del ranking mundial de la World Rugby. Los hombres de Hong Kong jugarán una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Además, es considerado uno de los equipos peor clasificados de la competición, sólo por debajo de los africanos de Zimbabwe y los norteamericanos de Canadá.

Celebran en Asia

Así como los chilenos se muestran conformes con el emparejamiento ante Hong Kong, lo mismo ocurre al otro lado del Océano Pacífico. El medio local South China Morning Post dedicó una larga nota para analizar el sorteo y los rivales que enfrentará.

En la crónica, el periódico desliza la gran “oportunidad” que tiene su conjunto de enfrentar a los sudamericanos, escenario que le puede permitir su primera victoria en la competición.

“Hong Kong, seleccionado desde la base de los bombos, también se enfrentará a Chile, casi el complemento perfecto para los tiempos difíciles que se avecinan. Los sudamericanos serán los rivales más importantes de la ciudad en el torneo, lo que brindará a los jugadores de Hong Kong la oportunidad de lograr una victoria en su debut en el máximo escenario del rugby”, escribieron en el Lejano Oriente.

Incluso, el diario recuerda el test match que ambas selecciones disputaron el año pasado y, además, confirmó el encuentro que sostendrán ambos rivales mundialistas en 2026.

“Al menos tendrán tiempo para probarse contra equipos de mayor ranking el próximo año con el inicio de la Copa de Naciones, incluido el regreso a Sudamérica para jugar contra Chile en julio. Ambos equipos se enfrentaron el año pasado, cuando Hong Kong viajó allí y perdió 22-17”, explicó la edición electrónica del periódico.