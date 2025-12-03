VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby

    Medios de la excolonia británica de China celebraron la posibilidad de medirse a Chile en el debut del certamen planetario. Ambos equipos se midieron el año pasado, con triunfo para los locales sudamericanos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Los Cóndores vencieron a Hong Kong en 2024. FOTO: X @chilerugby

    Se acabó la espera y los Cóndores ya conocen a sus rivales para su segunda incursión en el Mundial de Rugby. En el sorteo celebrado en Sídney, el quince chileno quedó enmarcado en el Grupo A de la competición junto con el anfitrión Australia, el campeón mundial Nueva Zelanda y el debutante equipo de Hong Kong.

    Precisamente, el campeón asiático asoma como el oponente preciso para que la selección nacional logre su primer triunfo en una cita planetaria. Así, al menos, coincidieron los propios seleccionados antes del sistema que definió las zonas para la Copa del Mundo que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027.

    “Creo que es uno de los objetivos, y ya lo hemos hablado como equipo en Australia: sí o sí ganar un partido y pasar a la segunda fase. Y creo que con lo que hemos venido mostrando, con la intensidad de entrenamiento y las mejoras físicas, creo que sí estamos capacitados”, afirmó hace algunos días el centro chileno Nicolás Saab a El Deportivo.

    Actualmente, el equipo asiático está en el vigésimo tercer puesto del ranking mundial de la World Rugby. Los hombres de Hong Kong jugarán una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Además, es considerado uno de los equipos peor clasificados de la competición, sólo por debajo de los africanos de Zimbabwe y los norteamericanos de Canadá.

    Celebran en Asia

    Así como los chilenos se muestran conformes con el emparejamiento ante Hong Kong, lo mismo ocurre al otro lado del Océano Pacífico. El medio local South China Morning Post dedicó una larga nota para analizar el sorteo y los rivales que enfrentará.

    En la crónica, el periódico desliza la gran “oportunidad” que tiene su conjunto de enfrentar a los sudamericanos, escenario que le puede permitir su primera victoria en la competición.

    “Hong Kong, seleccionado desde la base de los bombos, también se enfrentará a Chile, casi el complemento perfecto para los tiempos difíciles que se avecinan. Los sudamericanos serán los rivales más importantes de la ciudad en el torneo, lo que brindará a los jugadores de Hong Kong la oportunidad de lograr una victoria en su debut en el máximo escenario del rugby”, escribieron en el Lejano Oriente.

    Incluso, el diario recuerda el test match que ambas selecciones disputaron el año pasado y, además, confirmó el encuentro que sostendrán ambos rivales mundialistas en 2026.

    “Al menos tendrán tiempo para probarse contra equipos de mayor ranking el próximo año con el inicio de la Copa de Naciones, incluido el regreso a Sudamérica para jugar contra Chile en julio. Ambos equipos se enfrentaron el año pasado, cuando Hong Kong viajó allí y perdió 22-17”, explicó la edición electrónica del periódico.

    Más sobre:RugbyMundial de RugbyLos CóndoresSelección Chilena de RugbySelección de Hong Kong de Rugby

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara contradice a su comando en proyecto que pone fin al cobro de multas por circular sin TAG y Kast evita definirse

    TVN vuelve a utilizar línea de financiamiento para enfrentar “riesgo de liquidez” en 2026

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre alcanza nuevo récord

    Venta de Telefónica Chile en tierra derecha: ya llegaron las ofertas vinculantes

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Rating del martes 2 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 2 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Real Madrid por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Real Madrid por TV y streaming

    Diputado electo Javier Olivares desobedece consulta del PDG y dice que apoyará a Kast: “A mí nadie me obliga como votar”
    Chile

    Diputado electo Javier Olivares desobedece consulta del PDG y dice que apoyará a Kast: “A mí nadie me obliga como votar”

    Autoridades presentan la aeronave Hércules C-130 que llega a reforzar la flota para el combate de incendios

    Arremetida contra Kast y diferenciación de Boric y Bachelet: los momentos que marcaron la participación de Jara en el debate Archi

    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección
    Negocios

    Moody’s proyecta estabilidad en el riesgo país de Chile, independiente de que Kast o Jara ganen la elección

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre alcanza nuevo récord

    Venta de Telefónica Chile en tierra derecha: ya llegaron las ofertas vinculantes

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford
    Tendencias

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby
    El Deportivo

    “La oportunidad de lograr una victoria”: prensa de Hong Kong menosprecia a los Cóndores tras sorteo del Mundial de Rugby

    “Es un líder”: la reacción de Gustavo Álvarez tras los duros dardos de Charles Aránguiz contra la ANFP y el Sifup

    “Va a ser terrible”: la sinceridad de Luis Mena por el panorama de la Roja femenina en la Liga de Naciones

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    La Lux de Rosalía llega al Cristo Redentor en Brasil (aunque sin una canción)

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos
    Mundo

    Rubio denuncia la presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela y dice que pone “en peligro” la seguridad de Estados Unidos

    Cómo será el “Rogfast”, el túnel submarino más largo y profundo del mundo que se construye en Noruega

    Reanudan la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines a 11 años de su desaparición

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón