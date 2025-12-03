Revive el sorteo en el que los Cóndores conocieron a sus rivales del Mundial de Rugby
El elenco nacional formó parte del bombo tres, en donde también se encontraban los combinados de Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos y Tonga.
Minuto a minuto
Así quedaron establecidos los grupos del Mundial de Australia 2027
- Grupo A
- Nueva Zelanda
- Australia
- Chile
- Hong Kong
- Grupo B
- Sudáfrica
- Italia
- Georgia
- Rumania
- Grupo C
- Argentina
- Fiji
- España
- Canadá
- Grupo D
- Irlanda
- Escocia
- Uruguay
- Portugal
- Grupo E
- Francia
- Japón
- Estados Unidos
- Samoa
- Grupo F
- Inglaterra
- Gales
- Tonga
- Zimbabue
Complicado sorteo para los Cóndores. Así quedó el Grupo A de la competencia:
Chile queda instalado en el Grupo A. De esta forma, deberán enfrentar a Australia, el anfitrión.
Ahora llega el momento del sorteo del Bombo 3.
¡Comenzó el sorteo! El primer equipo en aparecer es Zimbabue que pasa al Grupo F.
Primero se hará la distribución de los integrantes del bombo 4 en cada grupo y continuará en orden decreciente hasta el bombo 1. Así mismo, la primera bola del bombo 1 va al Grupo F y la última al A.
Todo listo en Australia. Tras la presentación de las personas que sacarán las bolas con los equipos, se explica el formato del sorteo. Por ser locales, los Wallabies quedarán en el Grupo A y jugarán el partido inaugural el 1° de octubre en el estadio de Perth.
Los Cóndores están ubicados en el Bombo 3 junto a Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos y Tonga.
Ya comenzó la ceremonia del sorteo de los grupos del próximo Mundial de Rugby de Australia 2027.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
