Los Cóndores vuelven a la acción con una victoria sobre Hong Kong en Talca

Los Cóndores volvieron a la acción. A poco menos de un año de la participación nacional en Francia 2023, los dirigidos por Pablo Lemoine enfrentaron a Hong Kong en el estadio Fiscal de Talca y se impusieron por 22-17. Se trata de un enfrentamiento que asoma como el comienzo de un nuevo proceso de cara a Australia 2027.

La selección chilena de rugby fue imponiendo sus términos desde el comienzo en la cancha de la capital de la Región del Maule. Logró sacar una buena ventaja y parecía que sería una victoria tranquila. Al descanso se fueron 22-3. Santiago Videla y Nicolas Garafulic fueron las figuras de los mejores momentos nacionales. Sin embargo, dos try de Hong Kong en la segunda mitad y la ausencia de puntos para Chile complicaron a los de Lemoine. Finalmente solo fueron cinco puntos de diferencia. El head coach del combinado nacional, de hecho, se mostró intranquilo al conversar con sus colaboradores por el resultado luego de la finalización.

Los Cóndores ganaron en Talca. Foto: @chilerugby - X

El plantel ha cambiado si se le compara con el que disputó el Mundial. Están muchas de las figuras, pero también irrumpen jugadores nuevos. El crecimiento del elenco chileno se refleja en el hooker Diego Escobar, que estará en las finales del Racing de Francia. El compromiso ante el combinado asiático es el primero de tres que disputarán en esta gira. Luego viene un duelo ante Bélgica y finalmente ante Escocia en el Estadio Nacional.

“Estoy muy contento. Es una motivación que la gente nos siga. Fue un partido muy difícil. Quiero felicitar a Hong Kong, nos hicieron un duelo difícil. Pero hace mucho no ganábamos. Vamos pasito a pasito. Es una victoria moral, además del resultado. Hoy nos distendemos, pero desde mañana pensamos en Bélgica. Es un desafío muy difícil. Ojalá sea un espectáculo allá en Viña”, señaló Clemente Saavedra tras el encuentro, en diálogo con ESPN.

“Estuvimos bien en el scrum, pero tenemos espacio de mejora. Nos complicaron en el line. Son hábiles los jugadores de Hong Kong y no supimos leer el espacio. Hay que hacer un análisis profundo, pero tenemos tiempo para mejorar. Estoy tranquilo”, complementó.

“Ganar es ganar. Hace tiempo que no nos tocaba. Eso es lo primero que apreciamos como grupo. Nos sacamos ese hielo que arrastrábamos hace mucho. En el line-out fallamos. No estuvimos concentrados. Tuvimos oportunidades de patear en que no lo hicimos. Teníamos que probar cosas. Se nos complicó, pero hay que seguir focalizados”, explicó el head coach Pablo Lemoine.

“Nosotros pensamos que el proceso tiene que hacerse. Hay chicos super jóvenes que tienen un gran futuro dentro del seleccionado. Si uno no los tira a la cancha no van a tener las oportunidades. Hay que entender que se fue una camada grande de jugadores importantes. También hay lesionados. Pero hoy respondieron bien los jóvenes”, agregó el estratega.