Diego Escobar, rugbista nacional: “El Mundial hizo que se mirara más a los chilenos; de a poco se irán más jugadores al extranjero”

Dentro de la decena de fichajes internacionales que tuvo el rugby chileno este 2024 hay uno que destaca. Diego Escobar firmó con Racing 92, una escuadra que está al máximo nivel mundial. Si bien el chileno Sergio Valdés también jugó por el club parisino entre 2005 y 2007, en ese entonces solo disputaban la liga de ascenso y aún faltaba un par de años para que iniciara el ambicioso proyecto que los puso en la primera línea del planeta.

En 2016 fueron campeones del Top 14 por primera vez desde 1990 y en los últimos nueve años han sido en tres ocasiones finalistas de la Heineken Champions Cup, torneo de clubes más importante de Europa. Hoy en día su plantel lo componen estrellas como Siya Kolisi (capitán de Sudáfrica), Trevor Nyakane, Cameron Woki, Gaël Fickou, Josua Tuisova y Henry Arundell. En julio, además, llegará Owen Farrell, capitán de Inglaterra. “Dejé de seguirlos en Instagram para no parecer un fanático”, confiesa el chileno. Su arribo también se dará en julio, una vez que termine el Súper Rugby Américas con Selknam.

¿Cuándo supo del interés de Racing 92?

Yo había rechazado una oferta de Estados Unidos y estábamos viendo televisión con mis hermanos y me preguntaron a qué equipo me iría sí o sí a jugar fuera de Chile. Les dije dos y uno de ellos era Racing. Después de eso pasaron cinco minutos y me llamó Pablo (Lemoine) para contarme que estaban interesados en mí, pero que tenían que ver cómo estaba mi pierna.

¿Cuál fue la reacción de su familia?

Mi mamá se puso a llorar, entre nerviosa y triste, porque si llegaba a salir me iba a tener que ir de la casa. Mis hermanos, chochos, sin poder creerlo. La primera reacción fue “¿será el Racing que creemos nosotros”. Después de eso fui empezando a asumir un poco todo lo que estaba pasando.

Diego Escobar estuvo en el Mundial con los Cóndores.

La lesión que quisieron revisar fue el desgarro que sufrió ante Samoa. ¿Qué exámenes le hicieron?

Me vieron en unos videos corriendo y ahí se dieron cuenta de que la pierna estaba mejor. Con eso en vista, me pidieron que fuera a Francia durante dos semanas para conocerme, para verme físicamente. La idea era principalmente ver si la pierna estaba bien para quedarme allá con un Joker Medical, que era reemplazar a uno de los hooker lesionados hasta final de temporada y después volver a Chile. Al final me ofrecieron un precontrato de tres años.

¿Fue complejo ese paso por Francia?

La verdad es que se hace todo más fácil porque tienen las mejores instalaciones, todos están preocupados de los jugadores, de que rindas de la mejor manera. Fue una experiencia bonita, que me va a volver a tocar. Se siente ese cambio de nivel porque los jugadores están solo preocupados de jugar y eso ayuda a rendir mucho mejor. Acá todavía hay muchos jugadores que tienen que estar preocupados de estudiar o de trabajar.

Conoció un camarín repleto de estrellas…

Me quise poner en el peor escenario, pensando que todos iban a ser ultra pesados, pero llegué y todos fueron muy buena onda. La mayoría de los jugadores no son franceses, entonces saben cómo es esto de irse a vivir solo a un país. Saben lo que estás pasando y se te acercan para acompañarte, darte consejos. Fue muy bueno conversar con gente que yo veía en la televisión. Prácticamente cuando tuve que viajar a Francia dejé de seguirlos en Instagram para no parecer un fanático.

¿Le hablaban de Chile?

Estaban todos súper felices por ese debut que hicimos en el Mundial, porque son muy pocos los equipos que van debutando en mundiales, para ellos era algo muy bueno. También querían conocer la cultura chilena porque casi siempre los equipos tienen jugadores de las islas, sudafricanos, europeos; como máximo, argentinos. Entonces, no han tenido la experiencia de conocer jugadores chilenos. Todos se acercaban, preguntaban, el mismo Siya Kolisi me decía que en algún momento quería conocer Chile y que era bueno tener un amigo chileno.

Diego Escobar compartirá camarín con algunas de las estrellas más grandes del rugby mundial.

Usted es solo uno de los jugadores chilenos que dejó el país esta temporada, ¿qué opina de esta salida masiva?

El Mundial hizo que se mirara más a los chilenos y creo que de a poco se irán más jugadores. Va a funcionar así y nos va a nutrir de distintas experiencias y jugadores, lo que va a llevar a que la Selección siga mejorando.

¿Qué tan importante es la opinión y consejos de Pablo Lemoine en estos cambios?

Aparte de ser un formador y el que hizo todo el proyecto del profesionalismo en Chile, él vivió esto en Europa desde muy joven. Estuvo casi toda su carrera profesional jugando en Francia y cuando se retiró empezó a ser entrenador, entonces conoce todo el funcionamiento. No hay mejor persona que te pueda asesorar con respecto a la proyección que un jugador de mi edad puede alcanzar.

Hablando de entrenadores, este año Jake Mangin tomó Selknam, ¿qué siente que le ha aportado al equipo en este tiempo?

No sé cómo explicarlo, pero creo que entrega ese aire de la cultura neozelandesa, que hace que toda la parte del rugby sea más fácil. Te hace disfrutar mucho más y los errores pasan un poco de lado. Debes jugar y pasarlo bien.

Será su último año con Selknam, ¿cuál es la expectativa?

Todos queremos ser campeones, es algo que nos debemos todos los que hemos estado acá estos últimos cuatro años. Ese es el objetivo para el tiempo que me queda en Chile.