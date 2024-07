Se quiebra una posibilidad de medalla para Argentina: los Pumas 7 caen ante Francia y la hostilidad del público

Argentina y Francia volvieron a protagonizar un enfrentamiento con morbo, aunque no en fútbol. Ahora, en París 2024, ambas escuadras se midieron en los cuartos de final del rugby seven, buscando un boleto a la ronda de los cuatro mejores. Sin embargo, los Pumas no pudieron hacer nada ante les Bleus, que llegaron al certamen olímpico como uno de los equipos favoritos.

No era un partido cualquiera, pues estuvo marcado por la polémica de Enzo Fernández y los cánticos de la Albiceleste hacia los jugadores de la selección francesa de fútbol. Finalmente, los locales se impusieron por 26-14 y van en busca de una medalla.

El duelo arrancó con todo. El público galo, que repletó el Stade de France, continuó con las hostilidades que han tenido con los Pumas. Abucheos, pifias y gritos han sido la tónica en los partidos previos. Los transandinos llegaron con dos triunfos ante Kenia y Samoa, y una derrota ante Australia. Los locales, en tanto, vencieron a Uruguay y Estados Unidos, y cayeron contra Fiyi.

Hostilidades hacia Argentina

Los resultados de ambos se tradujeron en un emparejamiento con morbo. Luego de la polémica de la Albiceleste, cualquier bandera argentina es mal recibida en territorio galo y los aficionados se lo hicieron sentir a los Pumas. Las muestras de desaprobación fueron notorias y constantes. La salida al terreno de juego fue una caldera, al igual que cada toque y try de los sudamericanos.

El encuentro arrancó con todo para los franceses. Dos tries seguidos de Andy Timo y Aaron Grandidier encaminaron el triunfo. Este último volvió a marcar en el cierre de la primera mitad, mientras que Stephen Parez estuvo fino en las conversiones. Así, se fueron 21-0 al descanso, ante un equipo transandino descolocado.

Los Pumas cambiaron el chip en el descanso. La actitud fue otra y salieron por todo. Lograron dos tries, pero no fue suficiente. Con el tiempo cumplido, la estrella Antoine Dupont sorprendió con una avivada y selló el triunfo local, desatando la algarabía en el Stade de France. Les Bleus se candidatean para obtener una medalla.