No solo será Escocia: los Cóndores anuncian otros tres duelos para la ventana internacional de julio

El rugby chileno ya piensa en Australia 2027. Con la tremenda experiencia de haber disputado su primer Mundial XV en Francia, los Cóndores comienzan a palpitar un nuevo proceso clasificatorio, que además tendrá la particularidad de ser el primer torneo planetario con 20 selecciones.

Pese a que la distribución de esas plazas extra no está definida, Chile Rugby sabe que necesita enfrentarse ante los mejores para repetir la hazaña de 2023. Por eso, en la primera ventana internacional de esta año tendrá cuatro duelos de primer nivel.

El más mediático es sin duda el previamente anunciado duelo ante Escocia en el Estadio Nacional, lo que de paso será la primera vez que la selección nacional de rugby juegue un partido a puertas abiertas en el recinto más importante de la nación. Ya habían visto acción en Ñuñoa, pero siempre a puertas cerradas.

Este miércoles eso sí se confirmó que habrán otros tres duelos en territorio nacional esas mismas semanas. Noticia que había adelantado El Deportivo a mediados de marzo y que ya fue oficializada por la misma Federación Nacional de Rugby.

Los rivales de la escuadra de Pablo Lemoine serán Bélgica, Hong Kong y Argentina XV, segundo combinado de mayor importancia del país trasandino, solo por detrás de los Pumas, quienes en esa misma ventana tendrán una serie de partidos ante Francia.

Si bien ya está confirmado que los cuatro duelos serán jugados en territorio nacional, de momento solo está cerrado que ante Escocia (que aún no define si vendrá con equipo titular o un combinado B como en 2022) se jugará en el Estadio Nacional. Desde Chile Rugby aclaran que todavía se está trabajando en cerrar las locaciones para los otros enfrentamientos y que incluso no se descarta que alguno de estos cotejos se dispute en regiones. Esto último no es nuevo para Cóndores, ya que en ventanas pasadas han jugado en Valparaíso, Temuco y Antofagasta.

Los cuatro duelos confirmados por la selección nacional vienen de la mano con la necesidad que tiene el país de elevar el nivel de competencia en su intención de poder ir acortando la brecha ante las principales potencias del planeta. Fue un mensaje que Pablo Lemoine dejó claro durante Francia 2023 y que Chile Rugby también ha ido intentando implementar. Por lo mismo, en la ventana internacional de noviembre el plan es ir a una gira por Europa.

La última vez que Chile viajó a Europa (sin contar su participación a Francia 2023) fue en la ventana de final de año de 2022, donde enfrentaron a Rumania, Tonga y Leinster, uno de los equipos más importantes del rugby irlandés y del planeta.