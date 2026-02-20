Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

Los hermanos Nicolás Jarry y Diego Jarry conformarán dupla en el cuadro principal de dobles del BCI Seguros Chile Open, torneo que se disputará en Santiago y que tendrá presencia de varios tenistas nacionales en singles y dobles. La organización confirmó la inscripción de ambos en el main draw de la competencia por duplas.

En el cuadro principal de singles, el torneo contará con la presencia de Nicolás Jarry, Matías Soto y Francesco Passaro como tenistas invitados.

Diego Jarry. Foto: Luis Sevilla Fajardo

En la fase de clasificación de singles estarán Nicolás Villalón y Benjamín Torrealba, quienes buscarán un cupo a través del qualy. Ambos competirán en las rondas previas con el objetivo de acceder al main draw del certamen que se juega sobre arcilla en la capital.

En el cuadro principal de dobles también figuran Tomás Barrios y el peruano Ignacio Buse, quienes formarán pareja para esta edición del torneo. A ellos se suma la dupla integrada por los Jarry.

En el caso de Diego Jarry, su inscripción en dobles marca su primera participación en el cuadro principal del certamen.