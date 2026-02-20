SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Fernando Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a O’Higgins en Rancagua

    El DT del Cacique alista una serie de cambios para ir a enfrentar al Capo de Provincia.

    Por 
    Diego Donoso
    El once que planteó Ortiz ante Unión La Calera. Por: FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo viene de dos victorias consecutivas en el campeonato nacional y se posa en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera, con seis unidades. Sin embargo, el choque contra Unión La Calera en el Estadio Monumental dejó una mala noticia: la lesión de Javier Correa.

    El ariete albo salió del terreno de juego a los 24′ del primer tiempo. Su molestia física hizo que saltaran las alarmas en el Cacique por la cercanía del primer Superclásico del año. El cuerpo médico del club decidió cuidar por esta fecha al argentino para intentar que pueda jugar ante Universidad de Chile el 1 de marzo.

    Así lo confirmó el técnico de Macul, Fernando Ortiz, en conferencia de prensa. “Javi no va a ser convocado. Él está bien, ha entrenado, pero prefiero cuidarlo. La semana que viene veremos si se puede integrar al plantel para competir el día del Superclásico", explicó el Tano.

    La baja de Correa ante O’Higgins obliga a que el estratega mueva las piezas para su visita a Rancagua del sábado a las 18:00 horas.

    El once para visitar El Teniente

    Los jugadores de Colo Colo que participaron desde el inicio en la caída ante Deportes Limache. Por: Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En el arco se mantiene Fernando De Paul quien es el titular para Ortiz. La zaga defensiva tampoco muestra modificaciones: Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa. Javier Méndez estará entre los suplentes esperando su debut en la Liga de Primera.

    El mediocampo también repite. Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez serán los encargados de generar juego. Se probó a Álvaro Madrid, pero el adiestrador decidió continuar con los volantes que han jugado.

    En el ataque es donde están los cambios. Sin Javier Correa, el DT eligió no ocupar dos delanteros y cambiar el sistema. Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Claudio Aquino son los elegidos, con la novedad de que se suma a la oncena inicial el de 20 años.

    Colo Colo saldrá a buscar los tres puntos con estos nombres en El Teniente. Duelo que les puede permitir seguir subiendo posiciones en la tabla y mejorar el desempeño mostrado antes del primer Superclásico de la temporada.

