¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

El entrenador de O'Higgins se pronunció ante la opción de jugar con suplentes ante Colo Colo. Por: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

O’Higgins de Rancagua logró una hazaña al vencer al Esporte Club Bahia por la Fase 2 de Copa Libertadores. El Capo de Provincia se hizo fuerte de local y derrotó por la cuenta mínima al millonario cuadro brasileño. La victoria adelantó en la serie al elenco Celeste que definirá si avanza a la Fase 3 de visita el próximo miércoles 25 de febrero.

Después del partido, el técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, criticó la programación del campeonato nacional, debido a que enfrentan a Colo Colo el sábado a las 18:00 horas por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

“En el medio tenemos a Colo Colo, con muy poco tiempo de recuperación. Veremos este jueves cuando nos reencontremos con los muchachos cómo están. La preparación del partido va a ser muy poca, casi nula, pero tenemos un rival que invita y nos desafía para buscar nuevamente un triunfo en casa“, declaró después de imponerse en la previa a la Libertadores.

Sus palabras hicieron pensar a los hinchas que nuevamente podría parar un equipo con varios suplentes en el campeonato, lo que no le funcionó en la caída por 2-1 ante Deportes Limache. Sin embargo, el estratega quitó la posibilidad y puntualizó la relevancia que tiene el encuentro.

Con titulares en El Teniente

El once inicial que enfrentó a Bahia. Foto: Photosport

En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento, el adiestrador fue cuestionado sobre la posibilidad de plantear un equipo B ante el Cacique. “Es probable que varios jugadores repitan. Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que para el partido estén varios de los que jugaron el miércoles”, respondió.

Asimismo, se refirió al momento de los contrincantes. “Es buen rival, ha comenzado con un paso en falso con Limache y obtuvo dos victorias consecutivas de local. Nosotros creemos en nuestras formas, intentamos que el rival se amolde a nosotros y no al revés“, analizó.

Por último, expresó cuál es la relevancia del encuentro para el club. “Tenemos esta oportunidad de ponernos de pie en el torneo local y de ratificar que nuestro estadio es un bastión para hacernos fuertes", cerró Bovaglio en la previa del encuentro.