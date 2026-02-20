SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Lucas Bovaglio analizó el duelo ante el Cacique, que se disputará este sábado, en Rancagua.

    Por 
    Diego Donoso
    El entrenador de O'Higgins se pronunció ante la opción de jugar con suplentes ante Colo Colo. Por: ANDRES PINA/PHOTOSPORT ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    O’Higgins de Rancagua logró una hazaña al vencer al Esporte Club Bahia por la Fase 2 de Copa Libertadores. El Capo de Provincia se hizo fuerte de local y derrotó por la cuenta mínima al millonario cuadro brasileño. La victoria adelantó en la serie al elenco Celeste que definirá si avanza a la Fase 3 de visita el próximo miércoles 25 de febrero.

    Después del partido, el técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, criticó la programación del campeonato nacional, debido a que enfrentan a Colo Colo el sábado a las 18:00 horas por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

    En el medio tenemos a Colo Colo, con muy poco tiempo de recuperación. Veremos este jueves cuando nos reencontremos con los muchachos cómo están. La preparación del partido va a ser muy poca, casi nula, pero tenemos un rival que invita y nos desafía para buscar nuevamente un triunfo en casa“, declaró después de imponerse en la previa a la Libertadores.

    Sus palabras hicieron pensar a los hinchas que nuevamente podría parar un equipo con varios suplentes en el campeonato, lo que no le funcionó en la caída por 2-1 ante Deportes Limache. Sin embargo, el estratega quitó la posibilidad y puntualizó la relevancia que tiene el encuentro.

    Con titulares en El Teniente

    El once inicial que enfrentó a Bahia. Foto: Photosport

    En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento, el adiestrador fue cuestionado sobre la posibilidad de plantear un equipo B ante el Cacique. Es probable que varios jugadores repitan. Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que para el partido estén varios de los que jugaron el miércoles”, respondió.

    Asimismo, se refirió al momento de los contrincantes. “Es buen rival, ha comenzado con un paso en falso con Limache y obtuvo dos victorias consecutivas de local. Nosotros creemos en nuestras formas, intentamos que el rival se amolde a nosotros y no al revés“, analizó.

    Por último, expresó cuál es la relevancia del encuentro para el club. “Tenemos esta oportunidad de ponernos de pie en el torneo local y de ratificar que nuestro estadio es un bastión para hacernos fuertes", cerró Bovaglio en la previa del encuentro.

    Más sobre:O'HigginsColo ColoLiga de PrimeraLucas BovaglioBahia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    Tras enfrentamiento con carabineros: detienen a banda que efectuó robo a camioneta que distribuía cigarrillos

    Lo más leído

    1.
    Premio a la vista: el millonario cheque que se repartirá el plantel de Deportes Limache si vence a la U en el Nacional

    Premio a la vista: el millonario cheque que se repartirá el plantel de Deportes Limache si vence a la U en el Nacional

    2.
    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    3.
    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    4.
    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile
    Chile

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

    Tras enfrentamiento con carabineros: detienen a banda que efectuó robo a camioneta que distribuía cigarrillos

    Investigan muerte de persona en situación de calle que fue agredida con un arma blanca en San Joaquín

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    Biministro García y Mas realizan encuentro para el cambio de mando de las subsecretarías del Ministerio de Economía

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera
    El Deportivo

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

    Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin
    Cultura y entretención

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

    Sin Bandera inicia nueva etapa con Escenas su séptimo álbum de estudio

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder