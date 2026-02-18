SUSCRÍBETE
    Esporte Clube Bahía: el nuevo rico del fútbol brasileño que amenaza a O’Higgins en la Copa Libertadores

    Desde que el City Group emiratí tomó el control del club, en 2023, los éxitos económicos y deportivos se han sucedido. El Tricolor de Acero visita el miércoles a los celestes, un día después de que Huachipato visite a Carabobo tras un viaje cercano a las 13 horas.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Bahía clasificó a la Copa Libertadores en año consecutivo, por primera vez en su historia. FOTO: @Libertadores.

    La Copa Libertadores vuelve al ruedo para los equipos chilenos, dos de los cuales debutan esta semana en la fase preliminar del torneo internacional. O’Higgins y Huachipato corrieron con distinta suerte tras el sorteo realizado en diciembre y deberán pasar dos rondas para alcanzar la fase grupal de la competición.

    Más complicado lo tiene el equipo de Rancagua. La escuadra que hoy dirige Lucas Bovaglio se medirá al equipo brasileño de Esporte Clube Bahía, elenco que visitará a los celestes el próximo miércoles en el partido de la llave.

    El Tricolor de Acero, como es conocido el club de la ciudad de Salvador, ha experimentado una franca evolución desde que capitales extranjeros tomaron el control de la Sociedad Anónima, el nuevo modelo de negocios que se impone en la mejor liga de Sudamérica.

    El destino del gigante bahiano cambió en 2023, después de que el City Group (el holding emiratí que tiene a Manchester City entre sus activos) se hiciera con el 90% del paquete accionario de la SAF.

    Propiedad que los árabes obtuvieron previo pago de una suma cercan a los 200 millones de dólares, su segunda institución en la región después de la concreción del proyecto del Montevideo City Torque de Uruguay.

    De acuerdo con el contrato firmado hace ya tres temporadas, el grupo empresarial puede aumentar su participación en la Sociedad Anónima Deportiva del Bahía con la compra de un 5 por ciento adicional de las acciones a la corporación que controlaba el club, para así alcanzar un total del 95% de la propiedad.

    Cambio estructural accionario que está motivado por las fuertes inversiones que el City Group ha realizado en la institución bahiana, tanto en fútbol como en la infraestructura. Prueba de este último de este último alcance está en la construcción de un nuevo centro de entrenamiento estimado en más de 60 millones de dólares.

    Otro valor pagado por el holding a la asociación civil se empina hasta el medio millón de dólares por año en regalías por el uso de la marca del club, que sigue siendo propiedad del club social.

    Éxito bahiano

    Frescura financiera que también se ha traducido en potentes resultados dentro y fuera del campo de juego. Solo en 2025, el Bahía superó los 80 millones de la divisa norteamericana en ingresos, cifra que solo considerando las ventas de jugadores.

    “Cerramos 2025 con ingresos que superan ampliamente los 400 millones de reales, considerando los traspasos de jugadores. Una cifra muy significativa, con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 40-45% en comparación con el año anterior, que ya había registrado un crecimiento del 25%. Nuestra misión es aumentar los ingresos del club y acercarnos cada vez más a los clubes más grandes de Brasil”, comenta hace unas semanas Raúl Aguirre, el director ejecutivo en la administración del club.

    En la pasada Copa Libertadores, el Tricolor de Acero llegó a la fase de grupos tras pasar dos rondas preliminares, situación que le permitió disputar la Copa Sudamericana. Un año redondo, después de que el elenco terminara séptimo puesto del Campeonato Brasileño, posición que le garantizó un lugar en la competición continental por segunda temporada consecutiva, situación inédita en la historia de la sociedad que, antes de 2025, solo había participado en tres ediciones de la Libertadores: 1960, 1964 y 1989.

    Éxito deportivo que, de la misma manera, ha permitido engrosar los ingresos por ventas de jugadores. Solo en los últimos dos mercados, los bahianos sumaron 52 millones de dólares en ventas de jugadores. Además, está cerca de cerrar la venta del volante Cauly a Sao Paulo, club que se compromete a pagar 2,5 millones si el jugador por el 50% del pase, si es que logra disputar 25 partidos.

    Un nuevo rico del torneo más importante de la región que amenaza a O’Higgins de Rancagua, Precisamente, para el encuentro de ida que se jugará el miércoles 18 en el estadio El Teniente, la directiva de los celestes consiguió aumentar el aforo a 12 mil personas. La vuelta se disputará el 25 de febrero en el recinto de Arena Fonte Nova, remodelado para el Mundial de Brasil 2014 y que hoy tiene una capacidad de 49 mil espectadores.

