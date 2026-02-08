SUSCRÍBETE POR $1100
    Con un polémico penal en el final: Manchester City remonta en la agonía ante Liverpool y sigue como escolta de Arsenal

    Los Ciudadanos comenzaron perdiendo tras un golazo de tiro libre de Dominik Szoboszlai, sin embargo, a 10 minutos del final, lograron darle la vuelta al marcador (2-1) y mantienen vivas sus esperanzas en la carrera por el título del fútbol inglés.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    La lucha por el título de la Premier League sigue viva. Tras el triunfo del líder Arsenal en la jornada sabatina, el Manchester City estaba obligado a ganar en su visita al Liverpool para no perder pisada en la persecución de la cima: con una remontada agónica, que también tuvo una cuota de polémica sobre el cierre, los Ciudadanos lograron mantenerse en la persecución gracias a un trabajado triunfo por 2-1.

    El sueño del título se mantiene

    Un auténtico partidazo se vivió en Anfield Road. Los Reds recibían al equipo de Pep Guardiola en un duelo que podía marcar la tendencia a favor del Arsenal de Mikel Arteta, que esperaba un tropiezo de los mancunianos para sacar nueve puntos de ventaja en la cima.

    El primer tiempo se vivió con el nerviosismo propio de un choque de esa envergadura. Ambos elencos mostraron sus reservas a la hora de buscar el gol y optaron por mantenerse más precavidos en el fondo. Apenas un par de intentos de Erling Haaland, que el meta Alisson Becker contuvo con seguridad, fueron los avisos que revistieron un leve peligro.

    Sin embargo, tras aquella primera mitad caracterizada por la pasividad, todo cambio a partir del complemento, puntualmente, en los últimos 15 minutos de partido. Cuando el tablero apuntaba un sobrio 0-0 que no le servía a ninguno, Dominik Szoboszlai anotó un increíble golazo de tiro libre que dejó sin reacción a Gianluigi Donnarumma. El furioso disparo del húngaro tomó un efecto que hizo aún más espectacular la conversión. Automáticamente, vino a la memoria el gol que le había marcado al Arsenal en la primera rueda de esta temporada, también de tiro libre y en la misma zona de la cancha.

    Hasta ahí, el triunfo estaba bastante más encaminado para los de Merseyside. Y lo cierto es que aquello era lo justo pues, en líneas generales, habían hecho más méritos desde lo futbolístico para llevarse los tres puntos. No obstante, a siete minutos del cierre, se produjo la inesperada remontada de los celestes.

    Primero, un gol de Bernando Silva, tras aprovechar un pivoteo de Haaland, provocó la igualdad transitoria. Luego, al 90′+3′, se cobró un polémico penal a favor de los Citizens, por una presunta falta de Becker contra Matheus Nunes. Allí, el delantero noruego transformó el cobro en el segundo tanto de la noche inglesa y, de pasada, se matriculó con la primera diana de su carrera en Anfield Road.

    En los 90′+9′, en tanto, el City marcó un confuso gol, obra de Rayan Cherki; sin embargo, la conquista se anuló por un agarrón de Szoboszlai a Haaland, cuando el nórdico se iba solo a empujar el gol a portería vacía. El húngaro acabó expulsado por dicha acción.

    Con este resultado, los mancunianos sacaron tres puntos de oro en uno de los escenarios más difíciles de la Premier League y mantienen la brecha de seis unidades que los distancia de los Gunners. En la próxima fecha, juegan en Etihad Stadium contra Fulham. Por el lado de Liverpool, en tanto, se complicaron en la tabla de posiciones: con 39 puntos, se estancaron en la sexta ubicación y, por ahora, están fuera de la zona de clasificación para la próxima edición de la Champions League.

