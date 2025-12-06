Festejo en Rancagua: O’Higgins le gana a Everton en la agonía y clasifica a la Copa Libertadores como Chile 3

O'Higgins se enfrentó a Everton de Viña del Mar en el cierre de la Liga de Primera.

O’Higgins abraza el sueño continental. En Rancagua, el Capo de Provinicia le ganó por 1-0 a Everton, con un penal de Francisco González a los 90′+5′, y clasificó a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Delirio en la Sexta Región.

En el estadio El Teniente había mucho en juego, pero con dos necesidades de distinta índole. En el lado del local, estaba en disputa la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya sea como Chile 2 o Chile 3. Por la vereda de los visitantes, en tanto, luchaban por evitar el descenso a la Primera B a toda costa.

La importancia de llevarse un resultado positivo sí o sí, naturalmente, despertó el nerviosismo en ambas escuadras. Tanto celestes como ruleteros sintieron la presión del decisivo escenario y les costó hilvanar jugadas de peligro. Los arqueros, al cabo de la primera mitad, eran simples testigos por el pobre desarrollo del trámite: apenas hubo dos tiros al arco del Capo de Provincia, mientras que los viñamarinos no registraron ninguno.

El complemento exigía un mayor compromiso con el espectáculo por parte de los protagonistas, pues cualquier cambio en el resultado del partido entre Deportes Iquique y Universidad de Chile podía alterar el panorama.

De hecho, aquello estuvo ocurriendo hasta los minutos finales. Con el triunfo transitorio por 3-2 de los azules en el norte, y el empate sin goles en Rancagua, mandaba a los locales a la ronda preliminar de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la luz llegó sobre los descuentos y terminaron celebrando.

Tras una mano en el área del cuadro evertoniano, un lanzamiento desde los 12 pasos de Francisco González mandó a O’Higgins al certamen más importante del continente. Los celestes jugarán este torneo por primera vez en 11 años, cuando se habían metido en fase de grupos por ser campeones del fútbol chileno. Será la quinta participación a nivel histórico: 1979, 1980, 1984 , 2014 y 2026.