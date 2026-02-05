Huachipato se defiende de la programación sin público ante la U: “Fueron condiciones impuestas por las autoridades”

Finalmente, el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, sí se jugará este fin de semana. Este miércoles, la Delegación Presidencial Regional (DPR) del Biobío había comunicado su rechazo a la solicitud para que se desarrolle Argumentaron que habían razones de seguridad pública y riesgo por los incendios forestales que han afectado a la región durante el mes de enero.

“Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, incluso dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lirquén y Punta de Parra”, declaró Eduardo Pacheco, delegado presidencial.

Se juega, pero sin público

El encuentro entre acereros y azules se disputará en el estadio CAP, como estaba pactado, pero con una fuerte medida: será sin público. Así quedó establecido por las autoridades este jueves.

Por este motivo, desde Huachipato emitieron un comunicado esta tarde defendiéndose de esta determinación, la que señalan que fue impuesta.

“Con profundo pesar y desazón, comunicamos a nuestros hinchas y a la comunidad en general, que con el objeto de dar continuidad al Campeonato Nacional de Fútbol Profesional de Primera División, nuestro club Huachipato FC, se ha visto en la obligación, según condiciones impuestas por las autoridades pertinentes, de presentar una solicitud de realización del partido ante Universidad de Chile a disputarse con fecha 08 de febrero de 2026 a las 12:00 horas, sin considerar la presencia de público en las tribunas del Estadio Huachipato CAP, la que ha sido aprobada por la autoridad local”, comenzaron escribiendo.

Señalaron que la institución siempre consideró la idea de jugar con asistentes en el recinto: “Nuestro club, durante las diversas reuniones sostenidas, en todo momento sostuvo la postura de recibir tanto público local como visitante, la que lamentablemente fue rechazada. Huachipato FC siempre respetará y acatará bajo la normativa vigente, las recomendaciones, condiciones y determinaciones impuestas a cabalidad por las autoridades, aun así no las comparta”, cerraron.