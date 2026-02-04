Aún no comienza la segunda fecha de la Liga de Primera y ya hay un partido que corre serio peligro de ser suspendido. Se trata del duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, programado para este domingo, a las 12 horas, en el estadio Huachipato. El motivo es que la Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el compromiso luego de considerar un informe de Conaf, ya que la zona fue afectada por megaincendios hace dos semanas.

Por esa razón, el choque entre acereros y azules se iba a disputar solo con público local. Por consejo de Carabineros, los hinchas estudiantiles no serían permitidos en el recinto acerero. Sin embargo, pese a esta determinación, las autoridades regionales decidieron bajarle el pulgar al duelo.

Lo anterior generó un fuerte dolor de cabeza en la ANFP, sobre todo, luego del acuerdo firmado con TNT Sports a fines del año pasado, que limita al mínimo las suspensiones de partidos y establece severas sanciones en los casos donde se establezca negligencia del club local, en este caso Huachipato.

Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

Ante este escenario, el cuadro acerero tiene la obligación, especialmente ahora con el nuevo cuaderno de cargos, de buscar un escenario que le permita recibir al equipo de Francisco “Paqui” Meneghini. “Hasta el momento no hemos sido informados de la suspensión del partido, entendemos que todo depende de que Huachipato presente cancha”, advierten en Universidad de Chile.

En Quilín están alertas ante esta situación, sobre todo, porque el torneo recién comienza (apenas se ha disputado una fecha) y ya hay problemas, pese al anuncio que se realizó el año pasado cuando ambos socios comerciales firmaron un acuerdo para terminar con las reprogramaciones, en el marco de un entendimiento económico para saldar la deuda del fútbol chileno con la señal de televisión.

“Esto marca un antes y un después. Muchas veces las suspensiones no dependen de TNT ni de la ANFP.Hay factores externos, como la violencia o las condiciones climáticas. Pero ahora, si hay un evento de fuerza mayor, la reprogramación deberá hacerse dentro de los días estipulados. Para eso habrá una comisión conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública y representantes de TNT, que trabajarán con criterios unificados”, aseguró Pablo Milad en esa ocasión.

Según información de El Deportivo, Huachipato evalúa estadios: el Ester Roa de Concepción, el Nelson Oyarzún de Chillán, el Santa Laura y El Teniente de Rancagua. Otra posibilidad es invertir la localía, es decir, que el conjunto que dirige Jaime García se traslade hasta Santiago y visite a los azules en el Estadio Nacional.

Una medida que ya se tomó por parte de la ANFP en la primera fecha, cuando se trocó la localía en el partido entre Deportes Concepción y O’Higgins. Originalmente, los lilas eran quienes recibían a los celestes en el Ester Roa, pero producto del estado de catástrofe decretado en la zona, a raíz de los megaincendios que afectaban a la región, la sede de Quilín en conjunto con ambos clubes acordaron que el duelo se disputara primero en Rancagua, y luego, en la segunda rueda, en Collao.

De todas formas, la responsabilidad recae en el local, que es Huachipato. Si los acereros no consiguen un estadio para recibir a los azules, se arriesgan a sanciones.