SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    La Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el compromiso entre acereros y azules tras evaluar un informe de Conaf. Los clubes y la ANFP buscan fórmulas para poder jugar.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    El partido entre la U y Huachipato corre serio peligro de ser suspendido. Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Aún no comienza la segunda fecha de la Liga de Primera y ya hay un partido que corre serio peligro de ser suspendido. Se trata del duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, programado para este domingo, a las 12 horas, en el estadio Huachipato. El motivo es que la Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el compromiso luego de considerar un informe de Conaf, ya que la zona fue afectada por megaincendios hace dos semanas.

    Por esa razón, el choque entre acereros y azules se iba a disputar solo con público local. Por consejo de Carabineros, los hinchas estudiantiles no serían permitidos en el recinto acerero. Sin embargo, pese a esta determinación, las autoridades regionales decidieron bajarle el pulgar al duelo.

    Lo anterior generó un fuerte dolor de cabeza en la ANFP, sobre todo, luego del acuerdo firmado con TNT Sports a fines del año pasado, que limita al mínimo las suspensiones de partidos y establece severas sanciones en los casos donde se establezca negligencia del club local, en este caso Huachipato.

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    Ante este escenario, el cuadro acerero tiene la obligación, especialmente ahora con el nuevo cuaderno de cargos, de buscar un escenario que le permita recibir al equipo de Francisco “Paqui” Meneghini. “Hasta el momento no hemos sido informados de la suspensión del partido, entendemos que todo depende de que Huachipato presente cancha”, advierten en Universidad de Chile.

    En Quilín están alertas ante esta situación, sobre todo, porque el torneo recién comienza (apenas se ha disputado una fecha) y ya hay problemas, pese al anuncio que se realizó el año pasado cuando ambos socios comerciales firmaron un acuerdo para terminar con las reprogramaciones, en el marco de un entendimiento económico para saldar la deuda del fútbol chileno con la señal de televisión.

    “Esto marca un antes y un después. Muchas veces las suspensiones no dependen de TNT ni de la ANFP.Hay factores externos, como la violencia o las condiciones climáticas. Pero ahora, si hay un evento de fuerza mayor, la reprogramación deberá hacerse dentro de los días estipulados. Para eso habrá una comisión conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública y representantes de TNT, que trabajarán con criterios unificados”, aseguró Pablo Milad en esa ocasión.

    Según información de El Deportivo, Huachipato evalúa estadios: el Ester Roa de Concepción, el Nelson Oyarzún de Chillán, el Santa Laura y El Teniente de Rancagua. Otra posibilidad es invertir la localía, es decir, que el conjunto que dirige Jaime García se traslade hasta Santiago y visite a los azules en el Estadio Nacional.

    Una medida que ya se tomó por parte de la ANFP en la primera fecha, cuando se trocó la localía en el partido entre Deportes Concepción y O’Higgins. Originalmente, los lilas eran quienes recibían a los celestes en el Ester Roa, pero producto del estado de catástrofe decretado en la zona, a raíz de los megaincendios que afectaban a la región, la sede de Quilín en conjunto con ambos clubes acordaron que el duelo se disputara primero en Rancagua, y luego, en la segunda rueda, en Collao.

    De todas formas, la responsabilidad recae en el local, que es Huachipato. Si los acereros no consiguen un estadio para recibir a los azules, se arriesgan a sanciones.

    Más sobre:La UHuachipatoLiga de PrimeraEstadio HuachipatoAzul AzulANFPTNT Sports

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió