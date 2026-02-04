SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Eduardo Pacheco explicó las razones que le bajaron el pulgar a que el encuentro, programado para el domingo al mediodía, se dispute en Talcahuano.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    La Delegación Presidencial del Biobío justificó el rechazo al duelo entre Huachipato y la U. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La Delegación Presidencial Regional (DPR) del Biobío confirmó su rechazo a la solicitud para que se desarrolle el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, programado por la ANFP para este domingo a las 12.00 horas, en Talcahuano. La entidad gubernamental argumentó que hay razones de seguridad pública y riesgo por los incendios forestales que han afectado a la región durante el mes de enero.

    El delegado presidencial, Eduardo Pacheco, fue enfático en señalar que la provincia de Concepción se encuentra bajo Estadio de Excepción Constitucional por Catástrofe, lo que obliga a priorizar el despliegue policial en las áreas siniestradas y en el control del toque de queda en sectores afectados por el fuego.

    “Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, incluso dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lirquén y Punta de Parra”, explicó.

    “Un segundo concepto importante es el informe de Carabineros que ha condicionado diversas medidas. Por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar y, también, obviamente, se hacían reducciones de aforo importantes”, agregó.

    Además, uno de los puntos centrales para la decisión de la DPR fue un informe técnico solicitado a la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Según Eduardo Pacheco, la evaluación de la matriz de interfaz indica que “hoy día es una zona de riesgo toda la zona aledaña al estadio CAP”. Esto es por la abundancia de vegetación y material combustible en los alrededores.

    “Ahora, ese rechazo a la solicitud implica que también se ha entregado toda la articulación necesaria por parte de la Delegación Presidencial para ayudar a los clubes a buscar otro lugar, que se busque otro centro deportivo, otro estadio que reúna las condiciones de seguridad que sabemos que hoy día son muy frágiles y muy complejas siempre en una zona donde tenemos un Estado de Catástrofe y donde los recursos están, obviamente, entregados al resguardo de las familias y también a la prevención de incendios forestales”, complementó la autoridad.

    Una situación distinta fue lo acontecido en la primera fecha con el duelo entre la U. de Concepción y Coquimbo Unido, disputado el pasado sábado en el estadio Huachipato, que se pudo jugar tras un cambio de recinto (iba a ser originalmente en el Ester Roa) y de horario (de las 20.30 pasó a las 15.30 horas).

