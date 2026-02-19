SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    La vuelta de los rancagüinos al máximo torneo del continente, luego de 12 años, fue con un triunfo. Un golazo de Francisco González, en el inicio del juego, le dio la victoria al cuadro de Lucas Bovaglio, cortándole el invicto de 11 partidos en 2026 a los brasileños. La próxima semana se disputa la revancha.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    O'Higgins le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Pasaron 12 años para que O’Higgins volviera a jugar un partido en la Copa Libertadores. En la quinta participación de los celestes en el máximo torneo de clubes del continente, el sueño de entrar en la fase grupal se le cruzaba con un escollo complejo: Bahia. El entusiasmo en Rancagua era evidente, teniendo al club de la ciudad en la elite de la región. El retorno fue con una alegría, porque ganó por 1-0 y saca una leve ventaja en esta eliminatoria por la fase 2.

    El cuadro visitante, cuyo propietario es el City Football Group y es el quinto equipo más valioso del Brasileirao (US$ 125 millones), llegó a la Región de O’Higgins con 11 partidos sin caer en 2026. Invicto en el año. De la mano del exportero Rogério Ceni y varios nombres propios importantes, era una misión de peso para Lucas Bovaglio y compañía. Por lo mismo, el ex DT de Palestino dispuso de su oncena más titular, la que jugó las dos primeras fechas del Torneo Nacional, luego de dosificar ante Limache.

    Para jugar Libertadores, se requiere intensidad y concentración. El denominado Capo de Provincia lo sabía, porque salió a la cancha con un ritmo trepidante, que no se acostumbra ver en las canchas locales los fines de semana. Francisco González, puntero por la derecha, fue uno de los valores más altos de la jornada. Quizás fue el reflejo de las ganas que tenían los celestes de dar la talla ante toda Sudamérica.

    Iban solo cuatro minutos de partido y el argentino se despachó con un golazo para abrir la cuenta. Jugando con el perfil cambiado, se perfila y saca un remate colocado con la zurda, al segundo palo del golero Ronaldo. El balón da en el poste y entra. El grito de gol fue como un rugido en la ciudad histórica. No había mejor manera de volver a la Copa que con un gol para enmarcar.

    El inicio de los rancagüinos fue de alta intensidad, desconcertando al Bahia, atacando preferentemente por la derecha, con la pasada de Felipe Faúndez y el desparpajo de Francisco González. El Tricolor de Aço estaba incómodo por el planteo del anfitrión, con un trabajo altamente colectivo. En los 26′, los celestes se perdieron el segundo, por un cabezazo de Rabello elevado, entrando con libertad en posición de 9.

    De a poco, la presión de O’Higgins fue cesando y Bahia empezó a tener más manejo del balón. Lo bueno, para el cuadro chileno, es que no le generaron ocasiones de gol claras al arco de Omar Carabalí. El golero de raíces ecuatorianas no contó con alta exigencia de los rivales. Los brasileños se fueron molestando con los cobros del árbitro. En esa dirección, los ánimos se fueron caldeando y la primera mitad finalizó muy encendida. Ayudado, además, por el escaso manejo del juez uruguayo Alberto Feres.

    El complemento partió con O’Higgins golpeando. En los 53′, Arnaldo Castillo metió un testazo para ampliar la diferencia y levantar a los forofos rancagüinos. Sin embargo, la acción fue chequeada. El árbitro central revisa la jugada y termina anulando el 2-0, por una falta de Pavez en el inicio de la secuencia. Otro gol era el mejor escenario para O’Higgins, toda vez que el trámite del encuentro se le fue poniendo cuesta arriba.

    La posesión fue casi total del Bahia en la segunda mitad. Atacó con más regularidad y encontró más espacios para avanzar, sobre todo en la derecha de la defensa celeste (el lado de Faúndez). Paulatinamente se fue notando el agotamiento en el cuadro nacional. Por lo tanto, empezó a encajonarse en su campo. Bovaglio sacó a Rabello para el ingreso de Bastián Yáñez, con lo cual movió a Sarrafiore al medio. Luego, saldría un cansado Castillo para el relevo de Thiago Vecino.

    En la recta final, no quedaba más remedio que aguantar y dejar que el reloj pasara. Con un trabajo aplicado y metiendo lo que hay que meter en estas instancias, sacó la tarea. Aunque sea por la mínima, ganar es satisfactorio.

    La próxima semana será la revancha, en Salvador de Bahia. Antes, O’Higgins debe recibir a Colo Colo. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor de Deportivo Táchira - Deportes Tolima.

