En vivo: O’Higgins está venciendo a Bahia en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores

Minuto a minuto

O’Higgins 1-0 Bahia (Segundo tiempo)

Comienza el segundo tiempo. Gana el equipo de Rancagua por la mínima.

Final del primer tiempo. O’Higgins está derrotando por 1-0 a Bahia, con el gol de González. La primera mitad finalizó con los ánimos caldeados, luego de una infracción a Leiva.

El gol de González, que le da la ventaja a O’Higgins

¡¡¡POR FAVOR, QUÉ GOLAZO!!! Francisco González se sacó dos rivales de encima y metió un TREMENDO ZURDAZO para el 1-0 de O'Higgins vs. Bahía.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

4′ GOL DE O’HIGGINS. Francisco González abre la cuenta con un golazo. Ganan los celestes por 1-0, en el arranque del juego.

Comienza el partido en Rancagua. Ya se juega O’Higgins vs. Bahia.

El árbitro central es el uruguayo Alberto Feres.

Los once titulares del Bahia, que dirige Rogério Ceni:

📝 Essa é a escalação tricolor pro jogo de hoje! — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 18, 2026

Formación de O’Higgins:

🇧🇼 ¡𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐎’𝐇𝐈𝐆𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐑𝐀𝐍𝐂𝐀𝐆𝐔𝐀! 🇧🇼



Estos son los once Celestes que saltarán al terreno de juego para enfrentar a Esporte Clube Bahia en el partido de Ida por la Fase 2 de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 ¡Vamos con todo O'Higgins! 💪🏻… — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) February 18, 2026

Buenas tardes. Comienza la transmisión del partido entre O’Higgins y Bahia, por la fase 2 de la Copa Libertadores















