    EN VIVO

    En vivo: O’Higgins está venciendo a Bahia en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores

    Los de Rancagua reciben en El Teniente al elenco brasileño, por la ida de la segunda ronda de clasificación a la fase grupal.

    JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    O’Higgins 1-0 Bahia (Segundo tiempo)

    Comienza el segundo tiempo. Gana el equipo de Rancagua por la mínima.

    Final del primer tiempo. O’Higgins está derrotando por 1-0 a Bahia, con el gol de González. La primera mitad finalizó con los ánimos caldeados, luego de una infracción a Leiva.

    El gol de González, que le da la ventaja a O’Higgins

    4′ GOL DE O’HIGGINS. Francisco González abre la cuenta con un golazo. Ganan los celestes por 1-0, en el arranque del juego.

    Comienza el partido en Rancagua. Ya se juega O’Higgins vs. Bahia.

    El árbitro central es el uruguayo Alberto Feres.

    Los once titulares del Bahia, que dirige Rogério Ceni:

    Formación de O’Higgins:

    Buenas tardes. Comienza la transmisión del partido entre O’Higgins y Bahia, por la fase 2 de la Copa Libertadores





