Arranca el sueño copero para Huachipato y O’Higgins: las grandes diferencias que muestra la fase 2 de la Libertadores

La Copa Libertadores 2026 ya comenzó, con su primera ronda. Sin embargo, esta semana se levanta el telón para los representantes chilenos en el principal torneo de clubes en el continente. Tanto Huachipato como O’Higgins harán su estreno en la fase 2, con el deseo de saltar las vallas para instalarse en los grupos, donde aguardan Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Los acereros viajaron hasta Venezuela, con las complejidades que implica por la coyuntura del país, porque juegan este martes ante Carabobo, el subcampeón del campeonato llanero, en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. Al día siguiente será el turno de los rancagüinos, en su retorno a la competición tras 12 años. En El Teniente, recibirá al Bahia, que dirige el exportero Rogério Ceni y que clasificó al ser el séptimo del Brasileirao en el año anterior.

En esta instancia hay 16 clubes, de los cuales quedarán ocho para la fase 3 y serán solo cuatro los que logren acceder a la fase grupal, que se sorteará el próximo 18 de marzo. Hay un variopinto conjunto de elencos que están presentes en la etapa actual. Unos tiene renombre y han sido campeones de América, además de contar con un mayor sostén financiero. Otros, que atraviesan por su primera vez en el certamen y han dado sorpresas, desde su condición de “humildes”. En este heterogéneo mapa de clubes, hay grandes diferencias. ¿Dónde aparecen Huachipato y O’Higgins?

Dos de los 16 han sido campeones de la Libertadores: Argentinos Juniors (1985) y Botafogo (2024). En el caso de los Bichos Colorados, que cuentan con Brayan Cortés e Iván Morales, tendrán uno de las llaves más interesantes contra Barcelona de Guayaquil. El club ecuatoriano es el segundo que cuenta con más participaciones en la Copa: es la 32ª. Lo supera Sporting Cristal de Perú, que juega el torneo por 41ª ocasión.

En las antípodas están los debutantes. Juventud Las Piedras de Uruguay y 2 de Mayo de Paraguay tienen su primera vez en el máximo torneo de la región. Y dieron sonoros golpes, porque avanzaron de la fase 1 eliminando a rivales de cartel superior, como Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima, respectivamente. La clasificación de los paraguayos evitó que se diera un clásico peruano entre los “Íntimos”, de Pablo Guede y Esteban Pavez, y Cristal en esta instancia.

Grandes diferencias

Donde se marcan distancias notables dice relación con lo económico. En este ítem, los brasileños gobiernan con holgura. O’Higgins enfrentará al club más valioso de los que disputan la fase 2. Según los datos de Transfermarkt, el plantel del Bahía cuenta con un valor de mercado de 131 millones de dólares (110,4 millones de euros). Es un dato clave mencionar que a fines de 2022 se selló la venta del 90% de su propiedad al City Football Group, conglomerado que tiene al Manchester City como su club basal y donde mandan los capitales emiratíes.

Bahia, rival de O'Higgins, es el cuadro más valorizado de la fase 2 de la Copa Libertadores.

En el ranking de valorización, el denominado Capo de Provincia es 9º, con una valorización de US$ 14 millones (12 millones de euros), poco mas del 10 por ciento del total del Bahia. El futbolista más costoso del Tricolor de Aço vale, por si solo, lo mismo que todo el plantel celeste: el mediocampista Jean Lucas. Por su lado, el elemento más valioso en el equipo de Lucas Bovaglio es el puntero Francisco González, con US$ 2 millones (1,7 millones de euros).

Entre los 16 equipos de la fase 2, apenas un par cruza la barrera de los US$ 100 millones en valorización. Como era de esperarse, son los brasileños. Después de Bahia, sigue Botafogo, que está en los US$ 120 millones. El Fogao, que dirige el argentino Martín Anselmi (ex Unión La Calera), tendrá un verdadero choque dispar porque debe enfrentar a Nacional Potosí de Bolivia, cuyo valor de mercado roza los US$ 8 millones. O sea, los cariocas valen 15 veces más que su rival.

En el caso de Huachipato, que se ubicó en el bombo 1 cuando se sorteó esta ronda por su ranking Conmebol, es 11º en la lista de clubes valiosos con 10 millones de la moneda norteamericana (8,5 millones de euros). El jugador de los acereros mejor avaluado es Maximiliano Gutiérrez, una de las figuras en el inicio de la Liga de Primera, con US$ 1,2 millones. Carabobo aparece inmediatamente después que los siderúrgicos, valorizado en poco más de US$ 9 millones (7,8 de euros). ¿Quién es el más valioso de Los Granates? El volante argentino Matías Núñez, que está en los 770 mil dólares.

La plantilla más “económica” es la del 2 de Mayo. El debutante cuadro paraguayo exhibe una valorización de US$ 5,3 millones. Podría cruzarse con un chileno, porque si supera su serie ante Sporting Cristal, le tocará en la fase 3 al ganador de Huachipato - Carabobo. Por el lado de O’Higgins, si los celestes avanzan enfrentarán al vencedor de la llave entre Deportivo Táchira y Deportes Tolima.