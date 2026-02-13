“Pudo costarle muy caro”: en Argentina repasan el grosero error de Brayan Cortés en la victoria de Argentinos Juniors frente a River Plate

Un error de Brayan Cortés pudo costarle un gol en contra a Argentinos Juniors ante River Plate. Foto: Captura de video.

Este jueves, en el marco de la quinta fecha del Torneo de Apertura de Argentina se enfrentaron Argentinos Juniors y River Plate en La Paternal.

Al final de cuentas, fueron los Bichos Colorados los que se quedaron con la victoria por 1-0, dándole un nuevo golpe a los Millonarios a cargo de Marcelo Gallardo.

Si bien Brayan Cortés tuvo una jornada relativamente tranquila, en el inicio del segundo tiempo mostró algunas dudas al momento de ir a capturar un balón alto.

El chileno intentó quedarse con el balón con una mano, pero fue anticipado por un rival y la pelota acabó rebotándole en una pierna. Giuliano Galoppo remató con el arco descubierto y para fortuna del golero, el tiro se fue desviado.

Aquella jugada acabó llevándose las miradas de la prensa argentina. “¡PUDO COSTARLE MUY CARO! Cortés salió tarde y casi le regala el empate de River a Galoppo”, publicó ESPN.

¡PUDO COSTARLE MUY CARO! Cortés salió tarde y casi le regala el empate de River a Galoppo. pic.twitter.com/GOX3osTkUN — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2026

Por su parte, Olé apuntó: “Un Brayan Cortés bastante inseguro sufrió más por su salida en falso que derivó en un remate alto de Galoppo que por remates francos a su arco”.

Todo Noticias, en tanto, precisó sobre la jugada que “Giuliano Galoppo remató por encima del arquero Cortés, que había salido lejos a cortar un centro, y la pelota salió apenas por encima del travesaño”.

Nicolás Diez celebra la victoria

Tras quedarse con el triunfo, el técnico de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, valoró el actuar de sus jugadores en la cancha. “Fue un partido muy disputado, pero lo ganamos bien”, compartió de entrada en conferencia de prensa.

“Siempre hay que ganar. El haber quedado afuera de la Copa Argentina es un golpe duro. La derrota duele mucho porque perdemos poco. Ojalá empecemos a ganar con más holgura”, continuó.

También le dedicó algunas palabras a Hernán López, autor del único gol que les entregó el triunfo. “Es un jugador distinto y muy determinante. También le quiero destacar todo el trabajo defensivo que está haciendo. Me pone muy contento que pueda dar todo lo que da”, apuntó.

De todas maneras, señaló algunos aspectos que el equipo necesita mejorar de cara a lo que queda de campeonato. “Hoy tuvimos muchas llegadas y no pudimos finalizar bien. Seguimos intentando con nuestras armas. Vamos para adelante y siempre lo vamos a buscar”, indicó.

Con este resultado, y a la espera de que finalice la quinta fecha, Argentinos Juniors quedó ubicado en el cuarto lugar del Grupo B con 8 puntos, cinco unidades por debajo de Tigre que mantiene el liderato de manera invicta.