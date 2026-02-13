SUSCRÍBETE POR $1100
    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Este viernes el golfista nacional consiguió una tarjeta de -3 golpes que le permite seguir en la parte alta de la clasificación.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Joaquín Niemann marcha décimo en el LIV Golf de Adelaida.

    Joaquín Niemann sigue firme en la parte alta de la clasificación del LIV Golf de Adelaida que tiene como sede el The Green Golf Club de la ciudad australiana.

    El deportista nacional consiguió este viernes una tarjeta de -3 golpes que sumado a lo realizado en la jornada inaugural, le permite presentar -7 palos que lo dejan en el décimo puesto de la competencia.

    Joaco logró reponerse del irregular inicio de ayer en las banderas 2 y 3 cuando registró sus dos primeros bogeys. Esta vez, los transformó en los primeros birdies que marcó, mostrando una evolución en la forma de enfrentar el campo.

    El recorrido continuó sin mayores sustos ni alegrías hasta el noveno hoyo donde sumó un nuevo birdie que lo dejaba con -3. Sin embargo, en la parte final tuvo de dulce y agraz.

    Con bogeys en las banderas 11 y 16 y birdies en las 13 y 17, el chileno terminó alejándose de las primeras posiciones de la competencia, pero de todas maneras le bastó para mantenerse cerca, ocupando la décima posición de la clasificación de cara a las dos jornadas que restan.

    En la parte alta, el liderato fue tomado por Jon Rahm con una marca de -13 golpes, consiguiendo en esta jornada descontarle nueve palos a la cancha, incluyendo un eagle en el séptimo hoyo con un putt de 14 metros, repitiendo allí lo realizado por Niemann el jueves.

    De seguir con este paso, el español tendrá la posibilidad de poner fin a una sequía de 16 meses sin tener una victoria individual.

    El perseguidor más cercano del hispano es el neozelandés Ben Campbell quien consiguió una racha de cinco birdies consecutivos que lo dejó con -12 golpes. Bryson DeChambeau, por su lado, cierra el podio provisorio con -11. "

    David Puig se lleva los aplausos con un albatros

    Si bien David Puig no figura en los puestos de avanzada del LIV Golf de Adelaida, sí ha logrado anotar su nombre en la competencia.

    El integrante del equipo Fireballs GC logró registrar el tercer albatros (tres golpes bajo el par de la bandera) de la historia del LIV después de conseguir embocar su segundo palo con un golpe de 209 yardas en el hoyo 10.

    “Quería pegar un hierro 6 draw. Obviamente, le pegué perfecto. Lo vi cabecear y casi desaparecer, y obviamente la reacción del público lo hizo más real. Sin duda, fue el mejor momento de la semana. Uno de los mejores momentos de mi vida en un campo de golf, sin duda”, comentó el español sobre el tiro.

    Los dos albatros anteriores que se han registrado en el LIV Golf son los de Brenan Steele en Greenbrier 2024 y Richard Bland en Ciudad de México 2025.

