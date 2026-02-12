Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

Joaquín Niemann se metió en el top 5 del LIV Golf de Adelaida tras la primera jornada de competencia. Foto: LIV Golf.

Joaquín Niemann arrancó de buena manera el el LIV Gold de Adelaida que se disputa desde este jueves en el The Green Golf Club de la ciudad australiana. El deportista nacional consiguió remontar en el recorrido por el campo, lo que le permitió cerrar con una tarjeta de -4 golpes que lo instaló en el top 5 del torneo.

El camino del chileno inició con algunas complicaciones. En los hoyos 2, 3 y 5 marcó un golpe sobre el par en cada uno de ellos lo que le puso presión para enfrentar las siguientes banderas. Pero lejos de distraerse ante las dificultades, consiguió meterse otra vez en la pelea por los primeros lugares.

Todo inició con el primer birdie conseguido en la sexta bandera al lograr introducir la pelota en tan solo dos golpes. Claro que aún mejor fue su actuación en el séptimo hoyo.

En un Par 5 de 561 yardas, Niemann logró un eagle que lo volvió a dejar un un balance de par del campo. Y desde ese momento no volvió a fallar.

En los últimos nueve hoyos consiguió anotar birdies en las banderas 10, 15, 17 y 18 que le permitieron cerrar la jornada con una tarjeta de -4, quedando en el quinto puesto del torneo y a solo dos palos de los líderes Bryson DeChambeay y Marc Leishman.

La gran tarjeta del líder

El australiano Marc Leishman sacó todo su talento en casa para conseguir destacar en el primer día de competencia. El jugador que es parte del equipo Rippers logró la única tarjeta que no anotó bogeys de la primera ronda, anotando -6 golpes que lo dejó junto a Bryson DeChambeau, capitán de Crushers GC.

“Fui parte de la victoria del equipo en 2024, y para mí fue como ganar un major”, señaló Leishman una vez finalizada la jornada. “Fue increíble tener a tanta gente igual de feliz celebrando. Creo que una victoria australiana aquí sería increíble”, agregó.

Además, señaló cuál fue la principal dificultad hoy en el The Green Golf Club. “Metí los putts que mantuvieron el ritmo, lo cual creo que es importante con el viento de hoy. Tienes un campo de golf accesible, pero también puede saltar y atraparte”, expuso.

“Creo que hemos hecho un gran trabajo esta semana, gestionando los compromisos y manteniendo la eficiencia en todo, entrenando eficientemente, sintiéndonos bien preparados y descansado”, añadió más adelante. “Espero que eso me ayude al final de la semana”, complementó.

Una de las nuevas incorporaciones del LIV en el equipo 4Aces es Anthony Kim, quien compite ahora junto al capitán Dustin Johnson y los belgas Thomas Pieters y Thomas Detry.

“Solo llevo un día, pero obviamente no habría aceptado estar en el equipo si no me gustaran los tres”, comentó. “He jugado bastante con Thomas (Pieters), y estar rodeado de chicos con los que me gusta pasar tiempo fuera del campo de golf es la razón por la que elegí estar en un equipo, porque obviamente tenía la opción de quedarme como comodín”, complementó.

“Es un honor ser parte del equipo y creo que a medida que mejore, el equipo tendrá más oportunidades de ganar”, añadió.

Por su lado, el capitán señaló que “He visto su progreso en los últimos dos años, así que estamos emocionados de tenerlo. Sé que está emocionado de formar parte del equipo. Creo que seguirá mejorando. Obviamente, también tuvo una muy buena ronda hoy. Fue un fichaje muy bueno esta mañana”.