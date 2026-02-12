“Un equipo sin ideas”: en Perú critican a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores

Un duro golpe sufrió el Alianza Lima de Esteban Pavez y que dirige Pablo Guede en la Copa Libertadores. Después de caer en el duelo de ida contra 2 de Mayo de Paraguay, el conjunto peruano enfrentó la revancha en casa con la necesidad de la victoria.

Sin embargo, el cuadro Íntimo acabó igualando 1-1 lo que los deja muy temprano fuera del torneo con un marcador global de 2-1 en contra.

De inmediato comenzaron los cuestionamientos al equipo siendo el exentrenador de Colo Colo uno de los apuntados por la prensa de Perú.

“El conjunto ‘Blanquiazul’ no pudo ante el debutante 2 de Mayo y quedó eliminado en la primera fase tras un 1-1 que dejó muchos cuestionamientos al técnico Pablo Guede. Pese al poco tiempo que lleva, los aficionados lo señalan como el culpable de esta eliminación”, señala La República.

Más adelante agregaron que “la desesperación se apoderó de los íntimos que no tuvieron reacción y hoy Matute es una caldera, pero no por el aliento de sus hinchas, sino por el mal momento y el temprano adiós de la Copa Libertadores”.

El Comercio por su parte indicó que “con un planteamiento discutible, Alianza Lima igualó 1-1 ante debutante 2 de Mayo y se despide en la Fase 1 de la Copa Libertadores, cuando invirtió para repetir y mejorar lo hecho el año pasado”.

“Este Alianza que realizó millonarias contrataciones –pagó más de un millón de dólares por Girotti, compró el pase de Eryc Castillo y Cantero y repatrió a jugadores como Advíncula y Ramos– no pudo ante un 2 de Mayo que juega su primera Libertadores en la historia. Porque en la Copa los nombres pasan a segundo plano y se gana con el corazón cuando el fútbol no alcanza. Y Alianza no tuvo nada”, remarcaron.

Al momento de buscar responsabilidades, uno de los apuntados fue Guede. “Lo que mal empieza acaba como Alianza. Porque las decisiones de Pablo Guede siguen haciendo de Alianza un equipo sin ideas. Se pensó en un equipo ofensivo, pero decidió colocar a Girotti detrás de Guerrero, fuera del área. Estaba obligado a ganar y coloca a Vélez muy retrasado, a 70 metros del área rival. Y pese a las variantes, no hizo pie el equipo en su propio estadio”, explicaron.

También comentaron que “el pensamiento de Guede de ir al ataque hace que los íntimos sean más verticales y con ello pierden ideas y se olvidan de la elaboración”.

La palabra de Guede

Tras el duelo, Pablo Guede tomó la palabra para referirse a la eliminación copera.

“Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que en los 180 minutos nos patearon dos veces al arco y nos metieron dos goles. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores”, explicó sobre el motivo de la eliminación.

“Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, cerró el nacido en Buenos Aires.