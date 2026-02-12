La furia de Pablo Guede con el DT de 2 de Mayo tras fracasar con Alianza Lima en la Copa Libertadores: “Es fácil hablar”

Alianza Lima sufrió un remezón en Copa Libertadores. La escuadra de Esteban Pavez cayó eliminada en la primera fase clasificatoria del torneo ante el debutante 2 de Mayo de Paraguay.

En la ida, los dirigidos por Pablo Guede perdieron por la cuenta mínima en su visita, con el tanto de Diego Acosta (84′). En el duelo en Perú, Luis Advíncula (63′) empató la llave, pero el gol de penal de Brahian Ayala (74′) sentenció la clasificación de los Gallos Norteños.

La temprana eliminación de los Blanquiazules desató las críticas contra Guede y genera dudas sobre su continuidad. En especial, se cuestionó el planteamiento del argentino para enfrentar el duelo, quien decidió apostar por los pelotazos largos.

Incluso, el estratega del 2, Eduardo Ledesma, declaró finalizado el encuentro que se impresionó por las decisiones del exColo Colo. “Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo“, mencionó el adiestrador.

El enojo de Pablo Guede

Los dichos del DT paraguayo no pasaron desapercibidos y se le preguntó a Guede qué pensaba en rueda de prensa. “Es fácil hablar cuando uno gana. Es fácil", criticó el estratega de Alianza.

El DT respondió a los comentarios de su par de 2 de Mayo.

“Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que en los 180 minutos nos patearon dos veces al arco y nos metieron dos goles. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores”, explicó sobre el motivo de la eliminación.

“Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, cerró el nacido en Buenos Aires.

Al quedar fuera de la Copa Libertadores las dudas crecieron respecto al futuro del entrenador. Recién llegado cuenta con dos victorias, una derrota y un empate. Números que por sí solos no son alarmantes, pero quedar fuera de competencias internacionales le quita crédito y tiempo para responder al mando de los limeños.