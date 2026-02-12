SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La furia de Pablo Guede con el DT de 2 de Mayo tras fracasar con Alianza Lima en la Copa Libertadores: “Es fácil hablar”

    El exadiestrador de Colo Colo criticó al entrenador rival por declarar que su planteamiento favoreció al elenco paraguayo.

    Por 
    Diego Donoso
    Alianza Lima cayó eliminada de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Por: @palomadelsolar

    Alianza Lima sufrió un remezón en Copa Libertadores. La escuadra de Esteban Pavez cayó eliminada en la primera fase clasificatoria del torneo ante el debutante 2 de Mayo de Paraguay.

    En la ida, los dirigidos por Pablo Guede perdieron por la cuenta mínima en su visita, con el tanto de Diego Acosta (84′). En el duelo en Perú, Luis Advíncula (63′) empató la llave, pero el gol de penal de Brahian Ayala (74′) sentenció la clasificación de los Gallos Norteños.

    La temprana eliminación de los Blanquiazules desató las críticas contra Guede y genera dudas sobre su continuidad. En especial, se cuestionó el planteamiento del argentino para enfrentar el duelo, quien decidió apostar por los pelotazos largos.

    Incluso, el estratega del 2, Eduardo Ledesma, declaró finalizado el encuentro que se impresionó por las decisiones del exColo Colo. “Nos sorprendió el juego de Alianza Lima, esperábamos más juego asociado. El estilo que presentó el equipo peruano se le acomoda al jugador paraguayo“, mencionó el adiestrador.

    El enojo de Pablo Guede

    Los dichos del DT paraguayo no pasaron desapercibidos y se le preguntó a Guede qué pensaba en rueda de prensa. “Es fácil hablar cuando uno gana. Es fácil", criticó el estratega de Alianza.

    El DT respondió a los comentarios de su par de 2 de Mayo.

    “Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que en los 180 minutos nos patearon dos veces al arco y nos metieron dos goles. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores”, explicó sobre el motivo de la eliminación.

    “Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, cerró el nacido en Buenos Aires.

    Al quedar fuera de la Copa Libertadores las dudas crecieron respecto al futuro del entrenador. Recién llegado cuenta con dos victorias, una derrota y un empate. Números que por sí solos no son alarmantes, pero quedar fuera de competencias internacionales le quita crédito y tiempo para responder al mando de los limeños.

    Más sobre:Pablo GuedeAlianza LimaEsteban Pavez2de mayoCopa LibertadoresPerúParaguay

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería

    Acciones y bonos del Estado: los límites establecidos para las inversiones del Fapp

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    Dolores Fernández, exalta ejecutiva de Walmart Argentina y México, será la nueva CEO de Cencosud en el país vecino

    Lo más leído

    1.
    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    2.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    3.
    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    4.
    “Qué mal va a terminar”: exjugador de la U repasa el rol de Arturo Vidal en Colo Colo

    “Qué mal va a terminar”: exjugador de la U repasa el rol de Arturo Vidal en Colo Colo

    5.
    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Servicios

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Tomás Barrios este jueves en ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Tomás Barrios este jueves en ATP de Buenos Aires

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de luz: revisa si recibirás la rebaja en la cuenta de electricidad

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de luz: revisa si recibirás la rebaja en la cuenta de electricidad

    Procultura: Corte rechaza solicitud de prisión preventiva y mantiene cautelares de Alberto Larraín y otros tres imputados
    Chile

    Procultura: Corte rechaza solicitud de prisión preventiva y mantiene cautelares de Alberto Larraín y otros tres imputados

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería
    Negocios

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería

    Acciones y bonos del Estado: los límites establecidos para las inversiones del Fapp

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico

    “Un equipo sin ideas”: en Perú critican a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    “Un equipo sin ideas”: en Perú critican a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores

    El Super Gigante frenó su avance: Matilde Schwencke cerró su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno

    Histórico jugador del Sevilla lanza tajante ultimátum al técnico Matías Almeyda

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena
    Cultura y entretención

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    La justicia estadounidense desestima las demandas por agresión sexual contra el escritor Neil Gaiman

    Los Bunkers y Los Tres comparten escenario en el Festival de Antofagasta

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”
    Mundo

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Delcy Rodríguez en primera entrevista con periodista de EE.UU.: Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela

    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó