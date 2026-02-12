Histórico jugador del Sevilla lanza tajante ultimátum al técnico Matías Almeyda

Sevilla no logra levantar cabeza en LaLiga. El último empate como local ante el Girona volvió a dejar a los andaluces a tres puntos del descenso. Complicada situación que, fecha a fecha, hace más incierta la opción de que el equipo descienda.

En medio de esa crisis, las críticas del entorno nervionense no han hecho más que multiplicarse, sobre todo, en el seno de los jugadores históricos de la institución, quienes ven con preocupación un eventual regreso a la Segunda División, después de 27 temporadas ininterrumpidas en la máxima categoría.

El último en referirse a la dificultad situación es el exmediocampista Francisco López, décimo tercer Dorsal de Oro en la historia del club, quien realizó duras críticas al momento del equipo en el que militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

“Llama la atención que Sevilla sea el equipo que más perdió. Tiene las mismas derrotas que Levante y Oviedo; personalmente, me preocupa. No tiene un plantel de calidad y el año pasado fue algo similar. No había forma de comprar jugadores por el tema del dinero. Este año ha sido igual o peor. ¿Y qué será el año que viene?”, dijo el andaluz a la radio Cadena Cope de España.

Asimismo, el exjugador agregó que “he dejado de ir al fútbol. No me gusta lo que ocurre. Pensemos que los jugadores son los mejores y vamos a dar apoyo para que puedan rendir al ciento por ciento y no al 50. Se está creando un miedo. El grupo tiene que estar tranquilo y unido, si no, el equipo no funciona”.

Palos a Almeyda

De acuerdo con la opinión de Francisco, uno de los principales culpables de esta crisis es el director deportivo Antonio Cordón, de quien aseguró no puede tener ingresos económicos tan altos, respecto del pobre desempeño.

“No sé los sueldos de otras personas y tampoco sé si 2 millones es habitual en un director deportivo, no tengo idea. Pero me parece excesivo. Si hubiera vendido a dos jugadores por 20 millones, tal vez... Se están cometiendo errores y espero que no suceda más”, afirmó el exvolante.

Respecto del entrenador Matías Almeyda, uno de los principales avales de la llegada de Alexis Sánchez, el histórico lanzó un tajante ultimátum en caso de que la situación no cambie en un par de semanas.

“Almeyda ha cometido errores. Seguramente, habrá que tener algo más de plazo para el entrenador. Sin embargo, si en dos o tres partidos no funciona, habrá que buscar un recambio. El problema es a quién traes”, explicó el ídolo de los hinchas.

Pese a los duros descargos de Francisco, el presidente del club José María del Nido Carrasco salió a defender al adiestrador argentino, tal como lo ha hecho en varias ocasiones en los últimos tres meses.

“Tenemos absoluta confianza en Matías Almeyda. Hablamos todos los días, sé cómo está, está muy fuerte, es un luchador… es la persona ideal para dirigir el Sevilla. Este Sevilla no es el de los títulos y tiene que hacer magia para inscribir un futbolista. Confiamos en mucho Matías”, dijo el mandamás nervionense en Canal Sur.