    “Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla

    Con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez ausente por lesión, el cuadro andaluz venció 2-1 al Athletic Club y sumó un alivio clave en LaLiga, en una tarde donde el técnico alabó la actitud del equipo.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Entre el nerviosismo y el entusiasmo del Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla consiguió un triunfo por 2-1 este sábado ante el Athletic Club, elevándose hasta la undécima posición de LaLiga y dejando atrás una racha sin victorias. Con Gabriel Suazo como pieza inicial y Alexis Sánchez nuevamente fuera por lesión, el equipo dirigido por Matías Almeyda mostró una versión más sólida, algo que el técnico resaltó con fuerza en la conferencia de prensa tras el partido.

    El conjunto andaluz llegó al duelo golpeado por las ausencias y con la obligación de sumar. Ocho bajas condicionaron el armado del equipo, entre ellas del Niño Maravilla, quien continúa al margen por lesión. En ese contexto, Almeyda apostó por Gabriel Suazo desde el arranque, ubicándolo como carrilero izquierdo en un esquema que buscó intensidad y amplitud desde los primeros minutos.

    El plan dio resultados en el inicio. Sevilla fue protagonista y encontró al laterial izquierdo como una vía constante de salida y proyección. El chileno participó activamente por su banda y fue origen de varias aproximaciones, incluyendo una acción que terminó en gol anulado tras revisión del VAR. Aunque el Athletic logró golpear primero, el equipo local reaccionó rápido y cerró el primer tiempo con el empate.

    Poco después, Suazo dejó la cancha tras 57 minutos, en una modificación obligada por el desgaste físico y el ajuste táctico, pero con una actuación que dejó buenas sensaciones: “Para ustedes Oso era el mejor, pero para mí el equipo, no él. Soy de los que apoya. Venía con cargas en su isquiotibial y no estamos para regalar nada. Ese es uno de los motivos, y otro es que Suazo estaba haciéndolo bien cuando salió del equipo”.

    Tras el partido, Matías Almeyda destacó el carácter del equipo y puso el foco en lo emocional: “Tratamos de transmitir tranquilidad, de esa forma vamos a salir de esta situación”, señaló el técnico, valorando la entrega de sus jugadores y la capacidad de reacción en un momento adverso. “Verlos entregar el alma me pone muy feliz. Con este sacrificio y amor propio, seguro que seguimos”, añadió.

    Un proyecto para armar en Europa

    Las recientes declaraciones del técnico, donde reveló que estuvo cerca de dirigir a Rayados de Monterrey antes de optar por el Sevilla, ayudan a entender el momento que atraviesa el club. Almeyda eligió mantenerse en el fútbol europeo y apostar por un proyecto desafiante, una decisión que hoy comienza a tomar señales positivas y reflejarse en la consolidación de futbolistas que se ajustan a su idea. Uno de ellos es Gabriel Suazo, quien volvió a ser titular y respondió aportando intensidad y participación ofensiva en un partido clave para el despegue del equipo.

    En paralelo, la ausencia de Alexis Sánchez volvió a ser parte del escenario que debe administrar el entrenador argentino. El delantero chileno sigue fuera por lesión y forma parte de una extensa lista de bajas que, según el propio Almeyda, han condicionado el rendimiento del plantel en este tramo de la temporada.

    Con este triunfo, el Sevilla alcanzó las 24 unidades y escaló hasta la undécima posición de LaLiga, tomando aire en la lucha por alejarse definitivamente del descenso y reforzando la confianza en una idea que, poco a poco, empieza a afirmarse.

