Una rebelde lesión: Alexis Sánchez otra vez se queda fuera de la convocatoria del Sevilla en LaLiga

El Sevilla tiene un duelo fundamental ante el Athletic por la liga española. El cuadro de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez debe ganar para alejarse de la zona roja, hoy está a dos puntos del descenso, y cortar una mala racha de cinco duelos sin conocer victorias (cuatro derrotas y un empate).

Además, una nueva derrota hará más dudosa la continuidad de Matías Almeyda en la banca de los andaluces y eso lo sabe el entrenador argentino. “Yo estoy feliz, vivo, después de las tragedias que hemos vivido. Desde la muerte de mi padre vivo la vida desde otro lugar y en el fútbol hay tres resultados posibles y el fútbol está ya inventando y estoy enfocado, tranquilo y luchando en mi puesto. Soy un luchador y acepto lo que viene sin excusas”, afirmó el estratega transandino.

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez jugando por los andaluces. Foto: @SevillaFC.

El Sevilla sin chilenos: Suazo a la banca, Sánchez a la grada

Lamentablemente, el cuadro albirrojo tiene varias bajas importantes. Y quizás una de las que más lamenta es la de Alexis Sánchez. A mediados de este mes, el integrante de la Generación dorada sufrió una contusión en la pelvis y se esperaba una evolución favorable.

No obstante su presencia ante el Celta hizo que la dolencia recrudeciera y terminara en una rotura. “Alexis Sánchez sufrió el golpe ese que había tenido previo al partido pasado. Cuando ingresó volvió a ser golpeado en la misma zona y eso le provocó una rotura en una de las fibras del músculo. También queda afuera, descartado para este partido”, narró Almeyda en la previa del compromiso con el ahora Elche de Lucas Cepeda.

Sin embargo, los informes de prensa que emanaban de el otro lado del Atlántico, sembraban cierta esperanza de que el tocopillano pudiera al menos sumar algunos minutos en el duelo de este sábado 24 de enero (14:30 horas), pero la convocatoria del nacido al otro lado de la cordillera fue lapidaria: Sánchez no ingresó en la lista y tendrá que ver a sus compañeros desde la grada del Sánchez-Pijuán.

Mientras el ‘10′ de la Roja observa en la tribuna, Gabriel Suazo lo hará desde la banca. Pese a que ya está totalmente recuperado del desgarro en el musculo sóleo y sumó minutos en los duelos anteriores, el formado en Colo colo no logra volver a la titularidad y deberá esperar su chance entre los suplentes.

La alineación más probable del conjunto andaluz será con Vlachodimos en el arco; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas y Oso en la defensa; Agoumé, Sow y Peque en el centro del campo y Akor Adams e Isaac Romero en la búsqueda del gol.