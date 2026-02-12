SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Super Gigante frenó su avance: Matilde Schwencke cerró su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno

    La esquiadora nacional no logró completar el trazado del Súper Gigante en una jornada marcada por múltiples abandonos y condiciones exigentes.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Entre velocidad, nieve y máxima tensión, la chilena Matilde Schwencke puso fin este jueves a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en Italia, tras no completar la prueba del Súper Gigante. La deportista de 22 años quedó fuera luego de no superar una de las últimas puertas del recorrido, en una competencia que destacó por su alto nivel de dificultad y un gran número de abandonos.

    La carrera fue una verdadera prueba de resistencia y precisión. La ruta de 2.105 metros exigía técnica y control en cada curva, y terminó pasando la cuenta a varias competidoras. En total, 17 esquiadoras, cerca del 40% de las participantes no lograron finalizar la prueba.

    Entre quienes quedaron fuera también figuró la estadounidense Breezy Johnson, reciente campeona olímpica en descenso. Sin embargo, a pesar de exigencia de la jornada la atleta local y experimentada deportista de 35 años Federica Brignone, consiguió el oro con un tiempo de 1:23:41, miestras que Francia y Austria completaron el podio.

    “Creo que el esquí, hay cosas muy positivas y bueno, el que no arriesga no gana. Así que creo que una carrera como la de hoy muestra eso, que realmente tenía ganas de irme con todo y hacer una bajada buena y demostrar buen nivel y bueno, eso de repente pasa en este deporte, que la línea se aprieta, así que me da bastante pena no haber podido cruzar la meta y no darle otra alegría a Chile.”

    A pesar de los resultados Matilde señaló estar contenta en su participación en sus primeros JJOO de Invierno y para los próximos siguientes cuatro años, seguirá construyendo su confianza: “Se viene otro ciclo olímpico, así que a seguir mejorando y a encargar con mucha hambre los siguientes Juegos Olímpicos de Francia”.

    Su mejor registro

    Pese al cierre anticipado en el Súper Gigante, Schwencke dejó una positiva impresión en su debut olímpico. En el descenso femenino había finalizado en el puesto 27°, registrando un tiempo de 1:43.31, resultado que la convirtió en la mejor sudamericana de la competencia.

    Con su participación ya finalizada, el Team Chile continúa en competencia con Sebastián Endrestad, Tomás Holscher y Stephanie Joffroy. El próximo desafío será este viernes 13 de febrero, cuando Endrestad dispute los 10 kilómetros estilo libre masculino a las 07:45 horas.

    Más sobre:Super GiganteMatilde SchwenckeJuegos Olímpicos de Invierno de Milán-CortinaEsquíElquí AlpinoTeam ChileFederica Brignone

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería

    Acciones y bonos del Estado: los límites establecidos para las inversiones del Fapp

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    Dolores Fernández, exalta ejecutiva de Walmart Argentina y México, será la nueva CEO de Cencosud en el país vecino

    Lo más leído

    1.
    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    2.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    3.
    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    4.
    “Qué mal va a terminar”: exjugador de la U repasa el rol de Arturo Vidal en Colo Colo

    “Qué mal va a terminar”: exjugador de la U repasa el rol de Arturo Vidal en Colo Colo

    5.
    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

    “¡Tabilazo!”: Argentina alucina con el triunfo del chileno contra el campeón vigente del ATP de Buenos Aires

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Tomás Barrios este jueves en ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Tomás Barrios este jueves en ATP de Buenos Aires

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Procultura: Corte rechaza solicitud de prisión preventiva y mantiene cautelares de Alberto Larraín y otros tres imputados

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería
    Negocios

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería

    Acciones y bonos del Estado: los límites establecidos para las inversiones del Fapp

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico

    “Un equipo sin ideas”: en Perú critican a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    “Un equipo sin ideas”: en Perú critican a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores

    El Super Gigante frenó su avance: Matilde Schwencke cerró su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno

    Histórico jugador del Sevilla lanza tajante ultimátum al técnico Matías Almeyda

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena
    Cultura y entretención

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    La justicia estadounidense desestima las demandas por agresión sexual contra el escritor Neil Gaiman

    Los Bunkers y Los Tres comparten escenario en el Festival de Antofagasta

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”
    Mundo

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Delcy Rodríguez en primera entrevista con periodista de EE.UU.: Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela

    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó