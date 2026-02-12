El Super Gigante frenó su avance: Matilde Schwencke cerró su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno

Entre velocidad, nieve y máxima tensión, la chilena Matilde Schwencke puso fin este jueves a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en Italia, tras no completar la prueba del Súper Gigante. La deportista de 22 años quedó fuera luego de no superar una de las últimas puertas del recorrido, en una competencia que destacó por su alto nivel de dificultad y un gran número de abandonos.

La carrera fue una verdadera prueba de resistencia y precisión. La ruta de 2.105 metros exigía técnica y control en cada curva, y terminó pasando la cuenta a varias competidoras. En total, 17 esquiadoras, cerca del 40% de las participantes no lograron finalizar la prueba.

Entre quienes quedaron fuera también figuró la estadounidense Breezy Johnson, reciente campeona olímpica en descenso. Sin embargo, a pesar de exigencia de la jornada la atleta local y experimentada deportista de 35 años Federica Brignone, consiguió el oro con un tiempo de 1:23:41, miestras que Francia y Austria completaron el podio.

“Creo que el esquí, hay cosas muy positivas y bueno, el que no arriesga no gana. Así que creo que una carrera como la de hoy muestra eso, que realmente tenía ganas de irme con todo y hacer una bajada buena y demostrar buen nivel y bueno, eso de repente pasa en este deporte, que la línea se aprieta, así que me da bastante pena no haber podido cruzar la meta y no darle otra alegría a Chile.”

A pesar de los resultados Matilde señaló estar contenta en su participación en sus primeros JJOO de Invierno y para los próximos siguientes cuatro años, seguirá construyendo su confianza: “Se viene otro ciclo olímpico, así que a seguir mejorando y a encargar con mucha hambre los siguientes Juegos Olímpicos de Francia”.

Su mejor registro

Pese al cierre anticipado en el Súper Gigante, Schwencke dejó una positiva impresión en su debut olímpico. En el descenso femenino había finalizado en el puesto 27°, registrando un tiempo de 1:43.31, resultado que la convirtió en la mejor sudamericana de la competencia.

Con su participación ya finalizada, el Team Chile continúa en competencia con Sebastián Endrestad, Tomás Holscher y Stephanie Joffroy. El próximo desafío será este viernes 13 de febrero, cuando Endrestad dispute los 10 kilómetros estilo libre masculino a las 07:45 horas.