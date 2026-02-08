Chile debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno: Matilde Schwencke cierra como la mejor sudamericana del descenso alpino

Matilde Schwencke protagonizó el debut de Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Sergio Bahamonde - Team Chile.

El Team Chile tuvo su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno. Matilde Schwencke finalizó en el 27° puesto del descenso alpino femenino de Milano-Cortina 2026.

La chilena completó el downhill con un tiempo de 01:43.31, consolidándose como la mejor sudamericana de la competencia, superando a la argentina Nicole Begué (1:44.73).

En tanto, la estadounidense Breezy Jhonson se quedó con la victoria y la medalla de oro tras imponerse con un crono de 1:36.10. El segundo lugar fue para la alemana Emma Aicher (1:36.14), mientras que el podio lo completó la italiana Sofia Goggia (1:36.69).

La abanderada nacional tuvo una destacada participación en su debut en una cita de los cinco anillos. Fue una compleja prueba, que contó con una descalificación y tres caídas. El accidente más llamativo fue el de la leyenda Lindsay Vonn, de 41 años.

La estadounidense, que venía de sufrir una rotura total de ligamento cruzado hacía pocos días, protagonizó una impactante caída. Debió ser trasladada en helicóptero a un recinto asistencial.

La andorrana Cande Moreno y la austriaca Nina Ortlieb también sufrieron espeluznantes caídas. Esta última era una de las favoritas para meterse en el podio olímpico.

Endrestad se estrena en el cross country

Sebastián Endrestad también realizó su debut, tanto en Milano-Cortina como en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El fondista chileno finalizó en el lugar 72° en el cross country.

El también abanderado nacional no registró tiempo al finalizar la competencia una vuelta por detrás de los líderes en el Esquiatlón 10 km + 10 km masculino.

La medalla de oro fue para el noruego Johannes Hoesflot Klaebo, que registró un tiempo de 46:11.0. El francés Mathis Desloges (46:130) y el noruego Martin Loewstroem Nyenget (46:13.1) cerraron el podio olímpico.