La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno

El descenso alpino femenino iba a marcar el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno para América Latina. Chile iba a tener su debut en Milano-Cortina 2026 con Matilde Schwencke, en una prueba que también contó con la argentina Nicole Bergue. No obstante, los reflectores de la competencia se los llevó la histórica Lindsay Vonn, quien sufrió una impactante caída.

La estadounidense venía de regresar a las competencias tras cinco años de ausencia. Su objetivo era participar por quinta vez en una cita de los cinco anillos. Para ello, se preparó compitiendo al más alto nivel del downhill, consiguiendo dos victorias en St. Moritz y Altenmarkt-Zauchensee. Nadie, con 41 años, había logrado victorias en la Copa del Mundo.

En tanto, su dominio en las competencias era un reflejo de su gran presente. Calificarla como leyenda, a esa altura, incluso parecía quedarse corto. Sin embargo, justo antes del inicio de los JJ.OO. de invierno, la norteamericana sufrió la peor noticia. A diez días de su debut en el certamen, se cayó en Crans-Montana (al igual que el chileno Henrik Von Appen).

Vonn sufrió una rotura total de ligamento cruzado. No obstante, pese a la grave lesión, la estadounidense fue tajante: “Mi sueño olímpico no ha terminado”, aseguró apenas unas horas después de su caída. Y si bien la gravedad de la lesión se confirmó tres días después, en ese entonces ya había vuelto a entrenar para llegar al debut. Su sueño era repetir su única medalla de oro olímpica, obtenida en Vancouver 2010.

🚨 ¡LINDSEY VONN HA CAÍDO! ⛷️💔



La legendaria esquiadora estadounidense sufre una fuerte caída en el downhill femenil tras decidir competir con una rotura de ligamento en la rodilla izquierda 😬 pic.twitter.com/5UY7kqdbxU — Claro Sports (@ClaroSports) February 8, 2026

Trágica caída y cierre olímpico

A Vonn no le importó prácticamente no tener rodillas. Mientras la izquierda sufrió la rotura total de ligamento cruzado, la derecha no existe. No tiene, ya que es artificial, está hecha de titanio.

De esta forma, llegó a Milano-Cortana para competir. Se lanzó desde la salida de la Olympia delle Tofane y comenzó con los 2.572 metros del descenso alpino olímpico.

El cierre de su carrera olímpica no fue el esperado y la norteamericana sufrió una estrepitosa caída, terminando enredada en las redes de seguridad del recorrido. Un enorme grito de dolor fue el reflejo de su sufrimiento.

Logró ponerse de pie y llegó cojeando hasta la línea de meta, donde recibió atención médica. El público la recibió con una ovación y guardó silencio cuando fue retirada en helicóptero, suspendida por una cuerda.