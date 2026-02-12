SUSCRÍBETE POR $1100
    Denuncian acoso laboral contra estrella del Real Madrid: “Viene de los propios jugadores”

    Arda Güler, una de las joyas del conjunto merengue, estaría siendo víctima de hostigamiento en el vestuario del club.

     
    Una de las estrellas del Real Madrid estaría siendo víctima de acoso laboral por parte de sus propios compañeros. Foto: @realmadrid (X).

    Una nueva polémica remece al Real Madrid. Serhat Pekmezci, formador de Arda Güler, una de las estrellas del club, denunció públicamente que el turco estaría siendo víctima de acoso laboral dentro del plantel. El hostigamiento no vendría desde el cuerpo técnico ni dirigentes del club merengue, sino que sería de los propios jugadores y de un grupo del vestuario.

    En una entrevista con el medio turco Sports Digitale, el mentor de la joya otomana fue tajante y entregó detalles sobre lo que estaría pasando el futbolista de 20 años: “Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda está sufriendo mobbing (acoso laboral). No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia”, afirmó el técnico.

    Pekmezci, que acompañó a Güler en sus primeros años como profesional y permitió su fichaje por el Fenerbahçe, acusó a un grupo de jugadores de ser responsables del mobbing, que es un hostigamiento psicológico sistemático y prolongado en el entorno de trabajo.

    El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto”, aseguró. “Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, pensando: ‘¿Por qué siempre yo?’”, añadió.

    Un ambiente tóxico

    Pekmezci también habló sobre un clima tóxico dentro del camarín del Real Madrid, algo que habría sido determinante en el rendimiento del club y algunas decisiones: “Esa toxicidad impidió la llegada de Jürgen Klopp. Él ya había dicho que algunos jugadores tenían que irse para que aceptara el cargo. Por eso también se fue Xabi Alonso”, aseguró.

    Por otra parte, el técnico sorprendió al sostener que el Fenerbahçe es “un club más grande que el Real Madrid”. Sus declaraciones repercutieron desde España a Turquía.

    Siempre he sostenido que el Fenerbahçe no es diferente del Real Madrid. De hecho, para mí, es un club más grande que el Real Madrid. Tenemos un equipo de baloncesto que ganó la Champions League. Tenemos atletas de renombre mundial. Innumerables estrellas han llegado aquí. Tenemos un entrenador que llevó a la selección brasileña a ser campeona del mundo. Tenemos muchas leyendas que surgieron de nuestras filas”, indicó.

    Finalmente, habló sobre la llegada del colombiano Jhon Durán, procedente del Al-Nassr, en julio de 2025. “Tenemos suficientes datos para escribir un libro sobre la temporada 2026. ¿De qué se trata? Un personaje llamado (Jhon) Durán fue transferido. Su llegada causó gran sorpresa; parecía que venía Leo Messi. Pero resultó que este tipo tiene serios problemas mentales”, aseguró.

