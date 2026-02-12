SUSCRÍBETE POR $1100
    COI descalifica a piloto de los Juegos Olímpicos por utilizar un casco que rendía homenaje a las víctimas de Ucrania

    Vladislav Heraskevych quería usar el casco para rendir homenaje a los deportistas fallecidos en la guerra contra Rusia, acto le llevó a su salida de la competenica.

    Por 
    Diego Donoso
    Heraskevych usando el casco en honor a deportistas fallecidos en la guerra. Por: EFE/EPA/JURE MAKOVEC

    El piloto de skeleton ucraniano, Vladislav Heraskevych, fue descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI) para competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. La situación causó polémica, ya que el motivo fue por tener una manifestación política en su indumentaria.

    Heraskevych decidió usar un “casco de la memoria”, el cual tiene los rostros de deportistas fallecidos en la invasión de Rusia a su país. El atleta pidió: “permítanme rendir homenaje a los miembros de la familia olímpica que han perdido la vida. Gracias a su sacrificio, podemos competir aquí como equipo. No los traicionaré“.

    La presidenta del organismo olímpico, Kirsty Coventry, pretendía hablar con el piloto en persona antes de competir para apoyar su gesto, pero al mismo tiempo buscaba disuadirlo para no usar el casco, según contó Marca.

    El COI no accedió al deseo debido a que transgrede la regla 50 de la Carta Olímpica, la que no acepta manifestaciones “políticas, religiosas o raciales en cualquiera de sus instalaciones”. El competidor en skeleton continuó con su idea, decisión que le valió ser descalificado del torneo.

    A través de sus redes sociales, el ucraniano dijo “este es el precio de nuestra dignidad” frente a la sanción que le dio el comité.

    El piloto publicó un video en redes refiriéndose a la situación. “Nunca quise un escándalo con el COI, y no lo creé. El COI lo creó con su interpretación de las normas, que muchos consideran discriminatoria”, declaró el deportista.

    El competidor pidió poner fin a la polémica. “Aunque este escándalo ha permitido hablar abiertamente sobre los deportistas ucranianos que han sido asesinados, desvía la atención de las competiciones y de quienes participan en ellas. Por eso propongo poner fin al escándalo“, aseveró Heraskevych.

    Sin embargo, antes de finalizar lanzó tres peticiones al COI. Primero, que se levante la prohibición del “casco de la memoria”, luego que le pidan disculpas por la presión que sufrió y que se proporcionen generadores eléctricos a las instalaciones deportivas de Ucrania que son bombardeadas.

    Más sobre:Juegos OlímpicosSkeletonUcraniaGuerra en UcraniaVladislav HeraskevychCOICasco de la memoriaMilán-Cortina 2026

