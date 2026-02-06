Chile, presente en Milán-Cortina 2026: los tres atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cada vez queda menos para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026, que se disputarán del 6 al 22 de febrero en ambas ciudades italianas. El Team Chile estará presente por decimonovena vez en el certamen invernal, tras su debut en la edición de 1948 en Suiza (solo se ausentó en Sapporo 1972 y Lake Placid 1980).

Esta viernes, el Estadio San Siro será el escenario para la ceremonia de apertura de los JJ.OO. y será el punto de partida para tres deportistas chilenos que representarán al país en esta edición.

Stephanie Joffroy | Esquí Acrobático

Milán–Cortina 2026 marcará el regreso olímpico de Stephanie Joffroy tras ocho años de ausencia. Aunque la esquiadora chilena clasificó por cuarta vez a unos Juegos de Invierno, esta será recién su tercera participación, luego de quedar fuera de Beijing 2022 pese a tener la plaza asegurada, a raíz de una grave lesión sufrida semanas antes del evento.

Su trayectoria ha estado marcada por la constancia y la superación de complicaciones físicas. Desde su debut en Sochi 2014, una caída truncó su avance cuando buscaba las semifinales y desde entonces ha debido enfrentar reiteradas lesiones de rodilla que la llevaron a seis cirugías y extensos períodos de recuperación.

Radicada en Francia desde los 14 años, Joffroy construyó una carrera poco convencional hacia el alto rendimiento. Comenzó tardíamente a su carrera competitiva, combinando estudios de Ciencias del Deporte y trabajo como instructora de esquí por temporadas en Chile. Con el paso del tiempo logró consolidarse en el circuito internacional, acumulando 14 años compitiendo a nivel mundial, con cuatro clasificaciones olímpicas y dos top 10.

Ahora, con 34 años, la especialista en esquí acrobático afronta Milán–Cortina 2026 como un nuevo capítulo de resiliencia y perseverancia, decidida a volver a representar a Chile en la cita más importante del deporte invernal desde PyeongChang 2018. Su competencia está programada para el viernes 20 de febrero, desde las 06.30, en la prueba femenina.

Matilde Schwencke | Esquí alpino

Matilde Schwencke, nacida el 28 de noviembre de 2003, será una de las debutantes del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno, compitiendo por primera vez en una cita adulta a los 21 años y siendo abanderada nacional.

Aprendió a esquiar a muy corta edad inspirada por su padre y a los 13 años obtuvo una beca en Estados Unidos, lo que le permitió desarrollarse en el alto rendimiento. Ha sido campeona nacional en todas las disciplinas del esquí alpino: eslalon, eslalon gigante, supergigante y descenso.

Debutó en competencias FIS en 2019 y participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2020, logrando el 21° lugar en combinada alpina. Tras superar lesiones que la dejaron fuera de Beijing 2022, retomó la competencia y ganó la clasificación general de la Copa Sudamericana 2024. En su última hazaña previa a la cita invernal obtuvo el lugar 22 en Descenso, la disciplina más rápida y larga del esquí alpino en la Copa Europea en Orcieres Merlette.

En Milán–Cortina 2026 competirá este domingo 8 de febrero en descenso femenino a las 07.30 y el jueves 12 de febrero en supergigante femenino, en el mismo horario.

Sebastián Endrestad | Esquí de fondo

Sebastián Endrestad, de 27 años, debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno representando a Chile por primera vez en una cita olímpica. Competirá en las distintas pruebas de esquí de fondo, consolidando su proyección dentro de esta disciplina para el país.

Endrestad debutó profesionalmente en 2015 y compite bajo la bandera chilena desde 2021. Ha participado en Copas del Mundo y Mundiales de esquí nórdico, destacando en Planica (Eslovenia) con un 82º lugar en sprint clásico y en Trondheim (Noruega) con el 98º puesto en los 10 kms. masculinos.

En 2025, firmó una actuación histórica en la Copa del Mundo de Rollerski FIS en Madona, Letonia, donde alcanzó el 5° lugar junto al español Imanol Rojo, quedando a solo dos segundos del podio, con un tiempo de 19:21.49, consolidando así uno de los mejores resultados del esquí chileno en la disciplina.

En Milán–Cortina 2026, competirá en las siguientes pruebas:

- ⁠Domingo 8 de febrero en esquiatón masculino a las 8.30 horas

- ⁠Martes 10 de febrero en sprint masculino a las 05.55 horas

- Viernes 13 de febrero en 10 km estilo libre masculino a las 07.45 horas

- Sabado 21 de febrero en 50 km masculino a las 07 horas

Henrik von Appen queda fuera de Milán–Cortina 2026

El Team Chile sufrió una baja clave de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. El Comité Olímpico de Chile confirmó que Henrik von Appen, una de las principales cartas nacionales y designado abanderado de la delegación chilena para esta edición, quedó fuera de la cita olímpica tras sufrir una caída a alta velocidad durante una fecha de la Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza.

En esta última competencia, Von Appen venía de conseguir un histórico 16° lugar, un récord para el esquí alpino chileno y sudamericano, consolidándose como una de las grandes opciones del cuadro nacional. Sin embargo, el accidente le provocó una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha, además de una laceración facial, lo que obligará a una intervención quirúrgica y un extenso proceso de recuperación.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se pueden ver por Chilevisión, señal oficial del evento en Chile. Según la página oficial de los Juegos Olímpicos, también serán transmitidos por Claro Sports.