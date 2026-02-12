SUSCRÍBETE POR $1100
    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    La selección nacional juvenil, dirigida por Nicolás Bravo, cerró su participación en el torneo sin triunfos. Este jueves, igualó con Venezuela. Acabó en el fondo de la zona A, sin convertir en cuatro encuentros. En esta categoría, Chile jugó solo una vez la Copa del Mundo: en 2008, cuando fue sede.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja Sub 20 se despidió del Sudamericano con un empate ante Venezuela. Foto: @CONMEBOLtorneos

    Este jueves, se acabó la participación de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20 femenino, realizado en Paraguay. El balance no puede ser más negativo, porque la escuadra nacional finalizó en el fondo de su grupo y sin goles anotados. Su último partido fue un empate a cero con Venezuela.

    La Roja juvenil, dirigida por Nicolás Bravo, entró al partido ante las llaneras con la eliminación decretada. En la jornada anterior, del martes, donde Chile quedó libre, se definió la suerte del equipo por los resultados que se dieron. Los triunfos de Venezuela sobre Paraguay (2-0) y de Colombia a Uruguay (2-0) sellaron el futuro de las chilenas, toda vez que el primer criterio de definición, en caso de igualdad de puntos, es el resultado directo.

    Como Chile había perdido con la Albirroja (4-0) y con la Celeste (1-0), un hipotético triunfo sobre la Vinotinto no le era suficiente. No quedaba más que tratar de despedirse con la frente en alto.

    Pese a contar con jugadoras que tienen experiencia tanto en el campeonato nacional como en la Roja absoluta, como los casos de Ámbar Figueroa, Pamela Cabezas López y Vaitiare Pardo, Chile no anduvo en el Sudamericano. Tampoco pudo encontrar goles ante las venezolanas, dirigidas por el español Ángel Hualde, extécnico de la rama femenina de Universidad Católica.

    Después de cuatro partidos, la Sub 20 finalizó en la última posición de la zona A con dos puntos, producto de dos empates y dos derrotas, cero goles a favor y cinco en contra. Avanzaron Colombia, Venezuela y Paraguay.

    Esta categoría no le ha entregado grandes éxitos al fútbol nacional. Solo una vez la Sub 20 femenina jugó una Copa del Mundo. Fue en 2008, cuando Chile organizó el certamen, lo que implicó el inicio de la red de estadios Bicentenario (La Florida, Coquimbo, Chillán y Temuco). Ese equipo lo dirigió Marta Tejedor y tenía a una joven Christiane Endler en la portería.

    Después de esa experiencia, a la Roja le ha costado. En el Sudamericano de 2010 alcanzó un cuarto lugar. Posteriormente, se han desarrollado siete campeonatos continentales y siempre la Selección quedó fuera en la primera ronda. Tal como en 2014, Chile se fue sin ganar. Pero en esa ocasión hizo dos goles.

    Por el grupo B, clasificaron al hexagonal final Brasil y Argentina. El último cupo está entre Ecuador y Perú. En la ronda decisiva se determinarán los cuatro cupos de Sudamérica para el Mundial de Polonia.

