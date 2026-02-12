Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

Santiago Morning se encuentra en pleno proceso de reconstrucción tras perder la categoría. Los Microbuseros sufrieron un doloroso descenso a la Segunda División y buscan retornar a Primera B de la mano de Esteban Paredes.

El zurdo tiene un profundo vínculo con el club, donde inició su carrera como profesional y con el que se retiró en 2024. Actualmente es el director deportivo del Chago, sin embargo, su nombre también apareció como opción para convertirse en el flamante técnico del equipo bohemio.

Según informó el medio Primera B Chile, Paredes pretendía vivir su primera experiencia como entrenador con Santiago Morning. Tras la salida de Cristian Febre, el zurdo era el designado para liderar un proyecto que busca retornar a Primera B.

No obstante, la nueva aventura del exdelantero desató una serie de reacciones. El Colegio de Entrenadores salió al paso y le bajó el pulgar a la designación de Paredes, asegurando que no cuenta con el título necesario para entrenar en un certamen de la ANFP.

“Se informa que ya en 2025 hubo un conflicto en el que se ratificó que Paredes no cumplía con el requisito de Licencia Pro y que confirmaba – a través de un certificado de la Asociación de Fútbol Profesional – que el exjugador tenía Licencia A (Monitor), que no es suficiente para oficiar como DT principal ni ayudante en torneos ANFP“, informaron a través de un comunicado oficial.

La entidad gremial cerró su postura con un mensaje tajante, exigiendo el cumplimiento normativo: “En dicho contexto, se espera que los clubes den cumplimiento a las bases de competencia”, sentenció el organismo en el escrito.

Comunicado Colegio de Entrenadores sobre inicio temporada 2026

📑Posición sobre casos:

❌Esteban Paredes

❌Unión La Calerahttps://t.co/R2yIPzygtb — Colegio de Entrenadores (@tecnicosdfutbol) February 12, 2026

Sanción y revocación del castigo

Durante la temporada pasada, Paredes estuvo al borde del terreno de juego junto a Febre, en una situación que desató una extensa controversia. En octubre, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina sancionó al club con la pérdida de seis unidades (partidos ante Cobreloa y Magallanes) por la presencia del zurdo.

No obstante, en noviembre, la Segunda Sala revocó el castigo y devolvió los puntos, dejando sin efecto el castigo. En ese sentido, el Colegio de Entrenadores también cuestionó la resolución: “Este fallo es una amenaza para la justicia deportiva del fútbol chileno, ya que confirma la nula aplicación de lo mínimo: respeto a los reglamentos”, indicó el organismo, en ese entonces.

“Lo que motiva la protesta es el daño que se hace al ejercicio de la profesión. Con ponerse la venda, se abre la puerta para que cualquier persona pueda sentarse en una banca a dirigir. Tenemos el mayor respeto por Esteban Paredes, Lamentablemente, se dio por él. Pero esto amerita una respuesta un poquito más seria, más inteligente”, continuó explicando la entidad a través del presidente Carlos Ramos.