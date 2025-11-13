OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    El Colegio de Técnicos arde por perdonazo a Santiago Morning y Esteban Paredes: “Lastima el ejercicio de la profesión”

    La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó la sanción que se les había aplicado a los autobuseros por la presencia del goleador histórico del fútbol chileno como virtual entrenador en los choques ante Cobreloa y Magallanes. El gremio alza la voz.

    Christian González 
    Christian González
    Esteban Paredes. Pepe Alvújar/Photosport

    La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó la resta de seis puntos que le había aplicado la Primera a Santiago Morning por la presencia de Esteban Paredes en la banca de suplentes en los partidos ante Cobreloa y Magallanes. La medida no altera el descenso de los autobuseros aunque reordena la liguilla por el ascenso.

    No es el único efecto. El Colegio de Técnicos arde por la resolución. La entidad que preside Carlos Ramos emitió un duro comunicado. “Este fallo es una amenaza para la justicia deportiva del fútbol chileno, ya que confirma la nula aplicación de lo mínimo: respeto a los reglamentos”, sostiene, en lo medular, la nota de protesta que la entidad publicó en su cuenta en Instagram.

    El Colegio de Técnicos arde por perdonazo a Santiago Morning y Esteban Paredes: “Lastima el ejercicio de la profesión”

    Ramos profundiza en la molestia. “Lo que motiva la protesta es el daño quie se hace al ejercicio de la profesión. Con ponerse la venda, se abre la puerta para que cualquier persona pueda sentarse en una banca a dirigir. Tenemos el mayor respeto por Esteban Paredes, Lamentablemente, se dio por él. Pero esto amerita una respuesta un poquito más seria, más inteligente", explica.

    En el fondo, los perjudicados son los entrenadores. Pasó con la Calera, después con Julio Barroso, al que le hicieron un permiso especial, aunque luego no dirigió. No se pueden saltar las normas. Está establecido a nivel sudamericano y europeo que hay licencias para ejercer la profesión. En Chile también. Y no se están haciendo valer. Lastima el ejercicio de la profesión“, puntualiza el líder gremial.

    Esteban Paredes, en Santiago Morning.

    Ramos refuta la defensa del Chago en el sentido de que la práctica es habitual. “Mal de mucho es consuelo de tontos. No tiene que ser así. Si ponemos los canales del cable, en países más desarrollados, nunca va a ocurrir una situación como esa. Tenemos que nivelar hacia arriba. Con esto nos hacen ver como un fútbol de muy bajo nivel. Hacer ver que no dirigió, cuando las imágenes están, es lamentable. Más allá de quien sea. Nos quieren hacer creer que no ocurrió”, explica.

    La queja profunda

    La queja es más profunda. "Lo peligroso es que esto vaya por otro conducto, que no sea tan claro, que haya favores deportivos. Pero en el fondo, acá no se lastima a otro actor que no sea el técnico, el ejercicio de la profesión. Nuestra labor es defenderlo. Que las personas que están a cargo sean las que aparecen en la planilla y no otras. Nos duele mucho la resolución, porque te quieren hacer pasar de tontos. No entendemos mucho cuál es la razón. En el fondo, no se da un argumento válido. Cuando una persona quiere demostrar inocencia, presenta nuevos antecedentes. Acá, nada", insiste.

    En ese sentido, aboga por una discusión amplia para terminar con los márgenes de interpretación. “No tenemos mucho diálogo con la ANFP. Tiene que haber un encuentro con todos los actores: los futbolistas, los árbitros, los periodistas. No se ve una forma de mejorar. Arranques individuales no van a servir. Tiene que haber una situación donde se puedan proponer ideas. El fútbol chileno ha sido un desastre y se siguen cometiendo los mismos errores”, sentencia.

