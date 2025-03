La voltereta de Everton y la ANFP por el caso Barroso

Un gran terremoto vivió Everton luego de la destitución del técnico Gustavo Leal hace unos días. El cuadro ruletero había confirmado a Julio Barroso como entrenador interino del equipo, encendiendo las alarmas del Colegio de Entrenadores. Ante la repercusión, el elenco viñamarino no se quiso arriesgar y anunció a otro entrenador para su encuentro contra Coquimbo Unido.

Gran repercusión generó la designación del exdefensor como interino, puesto a que no contaba con los requisitos mínimos para dirigir en Primera División, despertando la inquietud del Colegio de Entrenadores, quienes no dejaron pasar esta situación. Sin embargo, Everton no quiso arriesgarse a posibles sanciones, pese a que recibieron la autorización de la ANFP, mediante una excepción en la normativa, para poder inscribir a Barroso como interino.

En un comunicado, el cuadro ruletero confirmó que para el partido ante Coquimbo Unido contarán con la presencia de Gustavo Dalsasso como entrenador, relegando al exjugador de Colo Colo como asistente técnico. “Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que Gustavo Tulio Dalsasso Coletti dirigirá el primer equipo en el partido válido por la quinta fecha de la Liga de Primera frente a Coquimbo Unido, a disputarse el sábado 15 de marzo en el estadio Sausalito”, señala el club.

También informaron que Julio Barroso liderará el cuerpo técnico que apoyará al estratega de 48 años. “En esta labor contará con el apoyo del cuerpo técnico institucional liderado por Julio Alberto Barroso”, finalizó el comunicado.

La polémica por el nombramiento de Barroso

Tras la destitución de Gustavo Leal Everton oficializó al exdefensor, que vivió su última etapa como jugador en los ruleteros, como técnico interino, pero recibió la fuerte negativa del Colegio de Entrenadores. “Julio Barroso no cumple las reglas para dirigir a Everton”, sentenció el presidente del organismo, Carlos Ramos, a El Deportivo. Esto debido a que no cumple con los requisitos para dirigir en Primera División.

“Hizo el curso en Argentina. Ahí tiene título. Sin embargo, no ha dirigido profesionalmente, por lo que tampoco tiene la Licencia Pro Conmebol, que se les exige a los técnicos extranjeros. Para obtenerla, necesita un año ejerciendo como entrenador titular o dos como entrenador ayudante”, explicó Ramos.

Sin embargo, desde el club habrían enviado una solicitud para que Barroso pudiera dirigir basándose en la excepcionalidad de la norma, que permite que pueda estar al mando por una situación de fuerza mayor. Sin embargo, el mandatario de la institución también fue tajante ante ese apartado. “Fuerza mayor, por ejemplo, es lo que le ocurrió a Fernando Díaz, quien no pudo dirigir por una enfermedad. Despedir al técnico anterior no lo es”, señaló.

Everton no se quiso arriesgar y nombró a Dalsasso como interino para este encuentro, a la espera de tener mayor claridad sobre si Julio Barroso puede o no puede finalmente dirigir a los viñamarinos. El partido contra Coquimbo Unido está programado para este sábado a las 20:30 horas en el estadio Sausalito, donde los ruleteros irán en busca de su primera victoria en la Liga de Primera.