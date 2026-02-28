Leonardo Gil no olvida su triste adiós de Colo Colo: “Solo una persona me llamó”

Leonardo Gil tuvo momentos buenos y amargos en su paso por Colo Colo. Uno de los momentos complejos que tuvo el volante argentino estuvo relacionada con la manera en la que dejó al equipo chileno.

Tras ser protagonista en la obtención de seis títulos junto a los albos, Gil debió marcharse en silencio, guardando un dolor por su triste adiós.

“No hubo despedida. Terminó el partido donde salimos campeones, agarré mis cosas y me fui. En ese sentido, un poco triste… Me despedí de la gente en redes, y para despedirme de mis compañeros hice una comida”, señaló el futbolista en diálogo con As Chile.

“Con Mosa no conversé ni cuando salimos campeones. Nunca nada. El único que me llamó fue Daniel Morón, que como dos o tres días después quería charlar conmigo, pero yo ya tenía todo organizado para irme”, reveló.

Y pese a la distancia, Leonardo Gil, hoy en las filas de Huracán, el argentino se ha mantenido pendiente de lo que ha pasado con Colo Colo en la temporada 2025.

“Me alegra que le esté yendo mejor a Colo Colo, porque el año pasado fue muy difícil. Me puso muy triste todo lo que pasó con la violencia, con la invasión al campo de juego… Fue un centenario muy opaco”, aseguró.

Un adiós entre críticas

Después de llegar en 2021, después de que Colo Colo debiese disputar la liguilla por la permanencia contra Universidad de Concepción, Gil se retiró después de acumular 157 partidos, marcando 22 goles y entregar 27 asistencias, consiguiendo los títulos de la Liga de Primera, dos de Copa Chile, y otras dos Supercopa.

Pese a lo anterior, parte de la fanaticada alba se mostró bastante crítica con el volante por su desempeño, dejando de lado el hecho que por un par de temporadas jugó fuera de la posición en la que se siente más cómodo.

Así, en su perfil de Instagram, Gil se despidió de los hinchas. “Ha llegado el momento de despedirme de ustedes, y al hacerlo, me invaden mil recuerdos y momentos que compartimos juntos”, escribió en la oportunidad.

“Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club. Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada”, aseguró.

“Quiero agradecer infinitamente a todos los que forman parte de este club: utileros, kinesiólogos, médicos, cocineros, cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo Colo. Porque este club es grande gracias a su gente, y ese apoyo es algo que llevaré conmigo para siempre”, añadió.

Por último, compartió que “vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100% y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino. Hoy, luego de cuatro años puedo decir con orgullo que me voy con seis títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón”, cerró.