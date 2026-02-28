De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

Paqui Meneghini comienza a afinar los últimos detalles para enfrentar a Colo Colo en el Superclásico. Este domingo, a contar de las 18:00 horas, Universidad de Chile visitará al Cacique en el estadio Monumental con la misión de enmendar el rumbo de un complicado inicio de la Liga de Primera: en cuatro fechas, el Romántico Viajero no conoce de victorias y apenas cosecha tres empates.

En ese contexto, el entrenador de los azules trabaja con una fuerte presión sobre su espalda. En La Cisterna ya fueron claros al imponerle como obligación ganar el partido frente a los albos y clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana, según confirmó El Deportivo.

Por este motivo, el argentino espera contar con los mejores nombres a disposición y ya definió la nómina de futbolistas para presentarse en Macul. Allí, naturalmente, destacan dos ausencias que ya se conocían previamente: Octavio Rivero y Lucas Assadi no formarán parte de la delegación laica por lesiones en la rodilla y el tobillo, respectivamente.

Sin embargo, durante este fin de semana, el DT trasandino sorprendió al dejar afuera a un nuevo jugador. De acuerdo al sitio partidario Emisora Bullanguera, se trata del juvenil Diego Vargas, quien pasó de ser titular en los compromisos frente a Huachipato y Palestino a no ser considerado durante el empate contra los tomateros y ahora a quedarse debajo del bus para la visita a Colo Colo.

Diego Vargas se quedó fuera de la citación para el Superclásico ante Colo Colo. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Su ausencia se debe, principalmente, a la inclusión de Marcelo Morales en la lista de citados. Tras someterlo a una exigente pauta alimenticia para su puesta a punto desde lo físico, Meneghini optó por darle la confianza al lateral izquierdo con pasado en el New York Red Bulls. De este modo, acompañará al argentino Felipe Salomoni como opciones por la banda.