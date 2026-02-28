Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor

Deportes Concepción se sacó un importante peso de encima. Luego de que no pudieron celebrar en las cuatro fechas previas, por fin se anotaron con un triunfo en su esperado retorno a la Primera División. Con un solitario penal de Leonardo Valencia, el León de Collao se hizo gigante en la Cuarta Región y batió a Coquimbo Unido, los vigentes campeones de la Liga de Primera y de la Supercopa.

De pasada, con estos tres puntos de oro que se van de vuelta al Ester Roa Rebolledo, los penquistas lucieron el hito de cortar con el impresionante récord de 546 días sin perder en condición de local por parte de los piratas.

Fin a la espera del Conce

Pese al complejo momento que atravesaban en estas cinco primeras jornadas, el conjunto dirigido por Patricio Almendra sorprendió en el puerto pirata al dar un tempranero golpe en el partido. A los 11′, un remate de Ángel Gillard impactó en la mano del zaguero Sebastián Cabrera y el juez Diego Flores, mediante revisión en el VAR, sancionó lanzamiento penal. Allí, el experimentado Leonardo Valencia no perdonó al Mono Sánchez y estableció la apertura de la cuenta a los 13′.

La daga del exvolante de Audax Italiano obligó a los aurinegros a modificar la disposición sobre la cancha. Coquimbo, acostumbrado a resignar la pelota en largos pasajes y resguardarse en el fondo, tuvo que asumir el protagonismo para intentar buscar el empate en condición de local. En esa dinámica, inquietaron en dos acciones a través de las aproximaciones del paraguayo Luis Riveros. Sin embargo, ambas se marcharon desviadas de la portería de César Dutra.

Con el primer tiempo transcurrido sin poder quebrar el cerrojo de los lilas, Hernán Caputto decidió dar un paso adelante y realizó dos cambios de corte ofensivo al entretiempo: abandonaron la cancha Lucas Pratto y Dylan Glaby e ingresaron Salvador Cordero y Rodrigo Holgado. A los 64′, en tanto, también salió el mencionado Riveros y entró Nicolás Johansen.

No obstante, pese a la alta presencia de atacantes sobre el terreno de juego, la fórmula del entrenador argentino no fue efectiva. Los nortinos no lograron colmar el área rival y sus llegadas no revistieron un peligro considerable. Para más mala fortuna, sobre el cierre, el Mono fue expulsado por bajar en un mano a mano a Aldrix Jara y dificultó aún más la posibilidad de una remontada.

De esta forma, los vigentes campeones del fútbol nacional tuvieron que masticar una nueva derrota en la actual campaña. La tercera en cinco partidos. Además, dejaron escapar una histórica racha en el Francisco Sánchez Rumoroso: no perdían desde el 31 de agosto de 2024, cuando la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez les ganó por 1-0 con gol de Chorri Palacios.

Ahora el Conce acumula cuatro puntos y sube a la décimo tercera casilla, dejando a la U cerca de zona de descenso (llegan al Superclásico contra Colo Colo con apenas tres puntos y sin victorias). Coquimbo, por su lado, está 11° con seis unidades. En la próxima fecha, los lilas reciben a Ñublense en Concepción, mientras que los piratas viajan a Talcahuano para medirse con Huachipato.