SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor

    Un solitario penal de Leonardo Valencia le sirvió al equipo de Patricio Almendra para llevarse las tres unidades en el puerto. Los piratas, por su lado, le pusieron punto final a su racha de local sin perder (no caían en el Francisco Sánchez Rumoroso desde el 31 de agosto de 2024).

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Deportes Concepción le ganó a Coquimbo Unido en condición de visita ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Deportes Concepción se sacó un importante peso de encima. Luego de que no pudieron celebrar en las cuatro fechas previas, por fin se anotaron con un triunfo en su esperado retorno a la Primera División. Con un solitario penal de Leonardo Valencia, el León de Collao se hizo gigante en la Cuarta Región y batió a Coquimbo Unido, los vigentes campeones de la Liga de Primera y de la Supercopa.

    De pasada, con estos tres puntos de oro que se van de vuelta al Ester Roa Rebolledo, los penquistas lucieron el hito de cortar con el impresionante récord de 546 días sin perder en condición de local por parte de los piratas.

    Fin a la espera del Conce

    Pese al complejo momento que atravesaban en estas cinco primeras jornadas, el conjunto dirigido por Patricio Almendra sorprendió en el puerto pirata al dar un tempranero golpe en el partido. A los 11′, un remate de Ángel Gillard impactó en la mano del zaguero Sebastián Cabrera y el juez Diego Flores, mediante revisión en el VAR, sancionó lanzamiento penal. Allí, el experimentado Leonardo Valencia no perdonó al Mono Sánchez y estableció la apertura de la cuenta a los 13′.

    La daga del exvolante de Audax Italiano obligó a los aurinegros a modificar la disposición sobre la cancha. Coquimbo, acostumbrado a resignar la pelota en largos pasajes y resguardarse en el fondo, tuvo que asumir el protagonismo para intentar buscar el empate en condición de local. En esa dinámica, inquietaron en dos acciones a través de las aproximaciones del paraguayo Luis Riveros. Sin embargo, ambas se marcharon desviadas de la portería de César Dutra.

    Con el primer tiempo transcurrido sin poder quebrar el cerrojo de los lilas, Hernán Caputto decidió dar un paso adelante y realizó dos cambios de corte ofensivo al entretiempo: abandonaron la cancha Lucas Pratto y Dylan Glaby e ingresaron Salvador Cordero y Rodrigo Holgado. A los 64′, en tanto, también salió el mencionado Riveros y entró Nicolás Johansen.

    No obstante, pese a la alta presencia de atacantes sobre el terreno de juego, la fórmula del entrenador argentino no fue efectiva. Los nortinos no lograron colmar el área rival y sus llegadas no revistieron un peligro considerable. Para más mala fortuna, sobre el cierre, el Mono fue expulsado por bajar en un mano a mano a Aldrix Jara y dificultó aún más la posibilidad de una remontada.

    De esta forma, los vigentes campeones del fútbol nacional tuvieron que masticar una nueva derrota en la actual campaña. La tercera en cinco partidos. Además, dejaron escapar una histórica racha en el Francisco Sánchez Rumoroso: no perdían desde el 31 de agosto de 2024, cuando la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez les ganó por 1-0 con gol de Chorri Palacios.

    Ahora el Conce acumula cuatro puntos y sube a la décimo tercera casilla, dejando a la U cerca de zona de descenso (llegan al Superclásico contra Colo Colo con apenas tres puntos y sin victorias). Coquimbo, por su lado, está 11° con seis unidades. En la próxima fecha, los lilas reciben a Ñublense en Concepción, mientras que los piratas viajan a Talcahuano para medirse con Huachipato.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraCoquimbo UnidoDeportes ConcepciónFútbol chilenoLeonardo Valencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

    “Hasta donde sé”: Ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que Alí Jamenei está vivo

    División en el Congreso de EE.UU. tras los ataques contra Irán: demócratas exigen autorización y republicanos respaldan la ofensiva

    PC critica ataques de EE.UU. e Israel en Irán y señalan que “puede ser límite en cuanto a la paz mundial”

    Lo más leído

    1.
    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    2.
    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    3.
    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    “Le costó entrar en el ritmo”: en Argentina analizan el papel de Matías Sepúlveda en la histórica Recopa de Lanús

    4.
    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    5.
    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén
    Chile

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    PC critica ataques de EE.UU. e Israel en Irán y señalan que “puede ser límite en cuanto a la paz mundial”

    Gobierno expresa su preocupación por escalada militar en Medio Oriente tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor
    El Deportivo

    Desahogo lila: Deportes Concepción se impone a Coquimbo y logra el primer triunfo en su retorno a la división de honor

    Jugador de River Plate se descarga en redes sociales tras ser apuntado como uno de los culpables de la tormentosa salida de Marcelo Gallardo

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Reseña de libros: Montserrat Arre, Natalia Ginzburg y Julieta Correa

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán
    Mundo

    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

    “Hasta donde sé”: Ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que Alí Jamenei está vivo

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago