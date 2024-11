El sentido adiós de Leonardo Gil a Colo Colo

Leonardo Gil se despide de Colo Colo. El volante es uno de los jugadores que no continuará en el club albo después de la consecución de su 34º título. A Macul llegó en 2021, cuando los albos recién despertaban de la pesadilla que los llevó a disputar el partido por la permanencia frente a Universidad de Concepción. Fue, de hecho, uno de los soportes sobre los que empezó a construirse una nueva versión.

El Colo se marcha después de 157 partidos, 22 goles y 27 asistencias. Fue campeón dos veces del torneo nacional y ganó dos veces la Copa Chile. También obtuvo la Supercopa en dos oportunidades. El legado, sin embargo, choca con el rechazo que terminó provocando su juego en un sector de la hinchada alba. Los más críticos obvian que el mediocampista jugó dos años fuera de la posición en la que se siente más cómodo y mejor rinde.

El sentido adiós

En el adiós, Gil habla desde el corazón. De hecho, dirige sus palabras a “mi querido Colo Colo”. En su perfil en Instagram deja fluir recuerdos y emociones. “Ha llegado el momento de despedirme de ustedes, y al hacerlo, me invaden mil recuerdos y momentos que compartimos juntos”, introduce.

“Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club. Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada”, rememora respecto del duro momento en que aceptó enrolarse en la escuadra de Pedreros.

Leonardo Gil, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport)

“Quiero agradecer infinitamente a todos los que forman parte de este club: utileros, kinesiólogos, médicos, cocineros, cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo Colo. Porque este club es grande gracias a su gente, y ese apoyo es algo que llevaré conmigo para siempre”, añade.

Para el final, el Colo deja el balance. “Vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100% y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino. Hoy, luego de cuatro años puedo decir con orgullo que me voy con seis títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón”, sentencia.