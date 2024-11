Leonardo Gil: “Que en la U se sigan ilusionando; vamos a ser campeones”

Leonardo Gil (33 años) ha sido uno de los protagonistas de Colo Colo en el 2024. Este domingo, a las 16 horas, el Cacique tiene la primera opción de quedarse con el título. El volante ha jugado 45 partidos en el año, ha marcado tres goles y otorgado cinco asistencias. Sin embargo, el nacionalizado chileno no sabe si continuará. De hecho, no siempre es titular. Dice que quiere continuar en Macul.

Fuera de la cancha, el mediocampista también ha hecho noticia. Fue uno de los jugadores que estuvo presente en la fiesta del domingo pasado, que luego derivó en una denuncia e investigación contra miembros del primer equipo por presunta agresión sexual. Un tema que el viernes fue abordado por Jorge Almirón, quien reconoció que hubo una charla por la situación vivida en la celebración de los cumpleaños de Cepeda y Pizarro. Sobre todo esto responde Gil a El Deportivo, en el marco del lanzamiento de la tienda Nike más grande Sudamérica, marca de la que el futbolista es embajador.

¿Cómo vivieron la polémica tras la denuncia? ¿Hubo una charla con Almirón?

Nosotros pensamos solamente en fútbol, nos concentramos en el fútbol, que es lo más lindo y lo más importante.

¿Cómo están para la definición del título?

Enfocados en eso, ojalá podamos hacer un gran partido. Creo que el equipo viene muy bien y, bueno, el domingo va a ser un lindo partido para todos para poder consagrarnos como campeones.

Leonardo Gil celebra un gol por Colo Colo. Foto: Photosport

¿Seguirá en Colo Colo el próximo año?

Todavía no tengo ningún acercamiento, se han hablado muchas cosas. El equipo ha jugado bien, he jugado todos los partidos, eso también pelea a la hora de poder tener una renovación. Bueno, como te digo, ahora estoy disfrutando este momento lindo del equipo, del plantel. Tenemos un gran grupo, así que me enfoco en eso, en que podamos tener el campeonato. Después pensaré en lo que viene.

¿Son invencibles en el medio local?

No sé si es invencibles... todo es en base al trabajo. El equipo viene trabajando muy bien y lo viene demostrando partido a partido. El campeonato está lindo y como dije, centrarnos en ganar el domingo para darle una alegría a la gente.

Le tocó compartir en un evento con jugadores de la U, ¿hablaron de la última fecha?

No hablé nada, pero bueno, la espera es linda. Que ellos se sigan ilusionando nomás. El domingo tenemos que ganar para ser campeones. Estamos a dos puntos.

¿Cambia la disputa por el título cuando es contra Universidad de Chile?

Es muy lindo. Quiere decir que los dos equipos pelean cosas importantes. El año que viene ellos están en Libertadores, nosotros también. Siempre digo, Colo Colo es grande, el domingo vamos a consagrarnos campeones.

¿La campaña que hicieron en la Copa Libertadores debe ser el piso para el próximo año?

Sí. Hemos roto rachas muy importantes. Ganamos en Colombia, que hace mucho tiempo no se lograba, hemos clasificado a octavos, luego a cuartos, que también hace mucho tiempo que no se hacía. Estamos invictos hace 13 partidos en el torneo, que es una racha que ningún equipo en la historia de Colo Colo la tenía, y la podemos seguir rompiendo el domingo. Estoy feliz, es uno de los mejores años, he jugado todos los partidos. Por ahí he tenido partidos buenos y partidos malos, pero he jugado todos los encuentros y eso es importante. Tengo que ayudar al equipo desde el lugar donde me toque, a veces de suplente, a veces de titular. Tenemos jóvenes que están jugando espectacular. Todo me pone muy feliz.

Usted tiene 33 años, es uno de los grandes del plantel, ¿qué rol toman los futbolistas más grandes? ¿Qué le dice a los jóvenes que han ganado protagonismo con Almirón?

Les decimos que entrenen, que sigan igual, que sigan con esa humildad, que son buenos jugadores, que sigan aprendiendo, y que sigan mejorando en el día a día, son chicos muy buenos, les tengo mucho cariño a todos. Me pongo feliz cuando van a la Selección. Espero que se preparen, porque creo que son el futuro de Chile. Ellos, como también los chicos que están en la Católica, como Gonzalo Tapia, o los que están en la U, como Lucas Assadi. Son todos chicos jóvenes que ojalá le puedan dar cosas importantes a la Selección.