Con charla incluida: Jorge Almirón aborda el triunfo de Colo Colo en el Superclásico jurídico

Colo Colo vive horas claves en una semana complicada. El Cacique tiene la chance de quedarse este domingo con el título de Primera División. Lo hace luego de días polémicos, en los que algunos jugadores se vieron involucrados en una denuncia por presunta agresión sexual y también tras la victoria jurídica en el Tribunal de Disciplina tras la denuncia de la U por el presunto desacato de Jorge Almirón ante Huachipato. El técnico ahora busca enfocarse en lo que será el partido ante Deportes Copiapó, pero reconoce que también estaban atentos a la resolución de la Primera Sala en Quilín.

“La defensa del club siempre estuvo tranquila, los jugadores y nosotros también. Siempre nos enfocamos en el juego y venimos hace 14 partidos con una buena racha, dependemos de nosotros y sólo pienso en eso”, señaló este viernes.

El técnico también reconoció que hubo una charla con los futbolistas tras la polémica fiesta del domingo. “Nos reunimos cuando volvimos a entrenar, tuvimos una charla interna, el club también tiene reglas y no voy a profundizar sobre eso. Estoy pensando en el partido del domingo y no voy a hablar sobre eso, no soy el indicado y lo que se habló con los jugadores, es interno”, apuntó.

Colo Colo visita a Deportes Copiapó. Foto: Photosport

“El entrenamiento de ayer y hoy fue espectacular, el equipo está muy bien y estamos todos esperando que llegue el domingo. Colo Colo tiene una repercusión muy grande, estamos con mucha confianza para el domingo. Para mí, lo más importante es el domingo, el escudo que llevamos, lo que hemos generado en la gente y depende de nosotros. El domingo es una final ante un equipo descendido, pero no por eso, será fácil”, agregó.

Sobre la campaña que han sostenido en la segunda rueda, donde ha conseguido marcas inéditas para la institución, el estratega apunta a la satisfacción. “Estoy muy orgulloso del equipo por todo el proceso que ha hecho equipo. Ayer habían 27 jugadores de los 28 en el entrenamiento y hemos tenido prácticas maravillosas, los jugadores están ansiosos y lo demás, pasa en todo lados porque Colo Colo tiene una repercusión muy grande”, dijo.

Aun así, realizó un llamado a los fanáticos del cuadro albo a que no pierdan el foco, ya que todavía no son campeones. Universidad de Chile, de hecho, también mantiene chances matemáticas y están atentos a un posible tropiezo de los dirigidos por Almirón. “Sé que hay expectativas, hay ilusión porque el equipo demostró que podía, pero no hay nada conseguido. Falta lo más importante, todavía no se logró nada”, declaró el argentino.

Por eso mismo, el DT no se confía. “Todos los rivales le juegan a otro ritmo a Colo Colo. El contrincante está descendido, pero son jugadores y no quieren ser parte de la fiesta de nadie. Fue uno de los equipos que nos ganó, tenemos que ser inteligente y no debemos confiarnos. Es una cancha difícil y existe mucha expectativa en el país con sacar un buen resultado”, estableció.