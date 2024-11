Gustavo Álvarez apela a la dignidad profesional de Copiapó para dar la sorpresa ante Colo Colo

Universidad de Chile se prepara con mucha ilusión para el último partido del campeonato ante Everton, este domingo, a las 16.00, en el Estadio Nacional. Lo hace con la mente puesta en ganar y esperar que Colo Colo tropieza a la misma hora ante Copiapó, para al menos tener la chance de un partido de definición.

Gustavo Álvarez, DT de los azules, se mostró muy sereno a la hora de enfrentar este desafío ante los ruleteros. “Llegamos con mucha tranquilidad, hablando por mí, con la satisfacción de haber conseguido que un equipo de fútbol represente una idea propuesta a la inicio de año. Yo a inicio de año hablé de un equipo que represente al hincha y la institución, Universidad de Chile es un club muy grande y teníamos que lograr que el equipo sea un equipo grande, que juegue como tal”, comenzó señalando Álvarez.

El técnico nuevamente alabó a sus dirigidos, destacando sus progresos en ese ámbito, lo que les ha permitido llegar a la última fecha con chances. “Siempre el objetivo se valora, pero yo valoro mucho más el recorrido al objetivo, este fue un recorrido de jugar como equipo grande, con protagonismo, valentía, un plantel que creció individualmente y colectivamente muchísimo. Llegamos con tranquilidad, los equipos son en la cancha lo que internamente son las instituciones. Este equipo es una muestra de humildad, trabajo y capacidad”, asevera.

El DT aplaude la capacidad del plantel para entender su propuesta, lo que lo llena de satisfacción. “Lo más importante es que los equipos no son lo que hacen, sino lo que transmiten y este es un equipo que contagia pasión, contagia entusiasmo, valentía. Por eso la reacción de la gente cuando nos acompaña de visita como lo es en el último partido, como también de local. Ne parece que es un equipo que representa bien al hincha, el hincha se siente identificado y en los 90 se brinda al máximo por la institución”, destacó.

Las opciones al título

“Es un plantel que me representa. Me representa en su perfil, en su humildad, en su calidad humana, en su amor por el trabajo. Es un plantel que creo yo que dignifica la profesión del futbolista y me emociona. Veo los partidos al costado del campo y la pasión, energía, compromiso y la valentía, como le debe pasar al público, a mí me pasa por más que sea el entrenador. Es un equipo que me transmite pasión, me representa y me emociona”, sentenció.

El estratega se manifestó sobre la opción de que el descendido Copiapó venza al Cacique y así se dé el título para la U. “Eso está en juego cada domingo, no solo nosotros contra Everton ni Copiapó contra Colo Colo. Allá es un sintético único, nunca vi un sintético así y lo dije varias veces por cómo bota el balón. Es difícil jugar ahí. Por todas estas cosas, pero sobre todo por la dignidad profesional, por eso no lo contextualizo con Copiapó descendido ni Colo Colo peleando el título”, expresó.