Sorprende en Uruguay: Chilavert se cuadra con Marcelo Bielsa y repasa con todo a Luis Suárez

El exseleccionado paraguayo José Luis Chilavert se cuadró con Marcelo Bielsa después de las declaraciones que Luis Suárez emitió en contra del rosarino una vez que el delantero se despidió de la Celeste.

El ex portero goleador, que fue dirigido por el argentino en Vélez Sarsfield dijo estar “sorprendido porque Suárez, con la experiencia que tiene, debería haberle dicho a Bielsa en la cara lo que piensa y no cuando ya salió (de la selección)”, sostuvo en declaraciones a Minuto 1 de Carve Deportiva en Uruguay.

Chilavert recordó cuando él tuvo problemas con Bielsa en el fútbol transandino. “Yo las cosas que tuve que decirle a Bielsa se las dije en la cara cuando tuve, en su momento, un incidente por culpa de otro compañero”.

“Nadie va a discutir la categoría del entrenador, pero hay ciertas cosas que por ahí a muchos jugadores, fundamentalmente a las figuras, le molesta la manera de ser. Y el siempre da prioridad a un grupo de jugadores que él ve que son los que le van a servir en el sistema que va a utilizar”, sostuvo.

“Lo que dijo Suárez debería haberlo dicho en la cara. Llamarlo y decirle lo que piensa y punto, se termina ahí. Yo hice eso en Vélez Sarsfield. Conviví con él (Bielsa), no éramos amigos, nos respetábamos y salimos campeones con Vélez”, remató.

Las críticas de Suárez

Después de dar un paso al costado de la Celeste, Luis Suárez se tomó la libertad de comentar cómo fue su relación con Marcelo Bielsa después de que el argentino tomara las riendas de la selección charrúa, acusando malos tratos y una relación lejana entre el técnico y los futbolistas.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, manifestó el ariete del Inter Miami.

Además, recordó algunos hechos que ocurrieron durante el desarrollo de la Copa América de Estados Unidos 2024: “Hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia”.

“A Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto”, remarcó.

“Él hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, detalló el goleador.

Y en el momento en el que se le consultó si todo esto se lo habían planteado al rosarino, explicó que “no, porque ya conocía la situación y es sabido que Bielsa no es de lidiar con los líderes o jugadores con experiencia. Yo tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”.