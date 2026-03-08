Miguel Ángel Mujica, presidente del COCH: “Entiendo la incertidumbre que puede traer que se cambien las reglas”

Miguel Ángel Mujica se entusiasma al hablar de los desafíos inmediatos. “Este 2026 tenemos cuatro megaeventos, así que es un año muy exigente desde lo deportivo y lo organizativo. Ya competimos en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Milano-Cortina, y ahora vamos por los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá (abril), Juegos Suramericanos adultos en Argentina (septiembre) y Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (octubre). Sumados todos los eventos, son más de 1.100 deportistas representando a nuestro país”, dice, con la misma tranquilidad con que siguió la tramitación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

¿Cómo evalúa la aprobación al proyecto de reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas?

Mi opinión personal es que siempre es positivo que se legisle sobre temas deportivos, ya que le entrega un marco robusto a nuestra actividad. Este proyecto en particular, si bien tiene consecuencias en las ligas deportivas en general, está pensado especialmente para el fútbol profesional, cuyo ámbito de acción escapa nuestra influencia.

¿Cree que se consideró la opinión del mundo federado?

Creo que sí, pero tal como le señalaba, al ser un proyecto pensando especialmente para el fútbol, puede ser que las realidades de las ligas de los otros deportes no siempre coincida, y eso puede dificultar ciertos procesos. Yo espero que, siendo esta una ley que abarca tal cantidad de realidades, nuestros legisladores tengan en cuenta cierta flexibilidad para que, en caso de ser necesario, durante los próximos meses y años se puedan hacer ciertas modificaciones a la ley o a sus reglamentos, para poder perfeccionarla.

¿Cómo tomó que algunas federaciones se opusieran a la reforma?

Yo creo que es natural por lo mismo que le decía anteriormente: la realidad de las ligas deportivas tiene muchas diferencias con la liga profesional de fútbol. A eso debe sumar que los dirigentes de las federaciones han sacado adelante sus ligas con mucho esfuerzo y dedicación, trabajando de manera gratuita. Entonces entiendo la incertidumbre que puede traer que se cambien las reglas. Pero le aseguro que cualquier oposición al proyecto es porque quieren que sus ligas y el deporte en general tenga el mejor desarrollo posible, no por intereses particulares.

¿Qué le pareció el proyecto?

Creo que el proyecto ha generado polémicas porque es mucho el foco de atención que se ha puesto sobre él, y tal como le decía, porque la realidad de las ligas que no son de fútbol es muy distinta; y esa comparación puede hacer que se genere cierta incertidumbre. Yo espero que, en caso de que el proyecto se transforme en ley, tenga un impacto positivo y que se pueda ir perfeccionando. Además, según nos hemos informado con distintos parlamentarios, el reglamento de esta posible ley será fundamental para diferenciar las ligas de los otros deportes que no sean fútbol y que se comprendan sus particularidades. Estaremos preocupados y ocupados como Comité cuando sea necesario colaborar en la elaboración de dicho reglamento.

Por otro lado, podemos tener leyes escritas en piedra durante décadas, como nos pasa a nosotros con la actual Ley del Deporte, que requiere de manera urgente una serie de modificaciones para que converse mejor con la realidad actual de nuestros deportistas, no con la de los deportistas de 25 años atrás.

¿El fútbol le pidió mediar?

¿Mediar? No.

¿Cuál es el balance que hace de la gestión del ministro Pizarro?

Creo que el ministro Pizarro hizo una buena gestión al mando del Ministerio del Deporte. Llegó en un momento complejo, muy cerca de los Juegos Panamericanos, y supo escuchar a todos los actores para poder avanzar en conjunto. Creo que esa ha sido su principal virtud, es una persona que escucha; le agradecemos su disposición a conversar y a intentar resolver los problemas.

¿Qué asuntos pendientes debe abordar el próximo gobierno?

Tuvimos una muy buena reunión hace algunas semanas con la futura ministra, donde conversamos largamente sobre todos los temas que es necesario abordar, corregir o potenciar. Más que asuntos pendientes, son temas importantes, y que siempre los habrá, no dejan de estar “pendientes”. El COCh, las federaciones y el gobierno tienen muchos proyectos en conjunto y donde nos necesitamos mutuamente. Siempre los más visibles son los temas de Plan Olímpico y de las competencias de nuestros deportistas, pero hay muchas otras aristas de administración, recursos, eventos y políticas deportivas que entran en la ecuación.

¿Chile es el máximo favorito para quedarse con los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030?

No, para nada. Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho y que nos ha llevado hasta este grupo de “Diálogo Dirigido”, es decir, la terna final para ganar la sede. Pero los tres países tienen sus propios puntos altos y podrían ser elegidos por el COI, especialemente en unos Juegos de la Juventud, donde se toman en cuenta otros aspectos además del desarrollo de la ciudad. Sin embargo, creo que la postulación de Santiago es una postulación muy fuerte; la experiencia de Chile en eventos deportivos podría marcar una diferencia.

¿Qué espera del próximo gobierno con relación a la postulación a los Juegos Olímpicos de 2036?

En este momento todos estamos enfocados en la postulación de los Juegos Olímpicos de la Juventud.