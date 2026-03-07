La Calera se resiste y anuncia apelación a resta de seis puntos por denuncia de Cobresal y Everton

Unión La Calera no baja los brazos. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina le aplicó un duro mazazo: le quitó los puntos de las victorias que había obtenido frente a Everton y Cobresal. La suma arroja seis unidades que pueden resultar claves a fines de temporada, para la consecución de algún objeto o, incluso para el peligro del descenso.

Los cementeros anuncian que apelarán a la sanción que les aplicó la Primera Sala del Tribunal de Disciplina. “Resolvió, en votación dividida, acoger las mismas y resolver que en relación a los partidos disputados por Unión La Calera, contra los clubes Everton y Cobresal los días 2 y 9 de febrero del presente respectivamente, se declara ganador a estos últimos de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 31°, inciso primero, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2026“, dictaminó la corte deportiva. La votación se resolvió por 4-2.

La razón y la apelación

El origen de la denuncia es la presencia de Axel Encinas, nacido en Argentina, en las formaciones. Los cementeros aludían a la condición de jugador cadete. Sin embargo, tanto viñamarinos como mineros acusaron que el volante no estaba registrado en esa condición.

El efecto de la sanción es drástico, pues los cementeros pasaron, ahora, a cerrar la tabla de posiciones. Sin embargo, en la región de Valparaíso anuncian que no se quedarán de brazos cruzados y presentarán la respectiva apelación.

📄 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 pic.twitter.com/THFB4dk2fG — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) March 7, 2026

“Ante este fallo, que nuestra institución considera totalmente injusto y contrario a la normativa, el club desea enfatizar que ha cumplido con todas las normas establecidas en las bases del campeonato, las cuales fueron debidamente aprobadas en los respectivos Consejos de Presidentes”, anuncian.

A través de sus cuentas oficiales, La Calera comunicó que irá a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y, de ser necesario, al TAS, donde en las últimas horas obtuvo una victoria en la disputa con el volante Williams Alarcón, hoy en Boca Juniors.

“Aprovechamos de reafirmar nuestro total compromiso con el juego limpio, el respeto institucional y la obtención de resultados en el campo de juego”, concluyen, en una directa respuesta a los denunciantes.