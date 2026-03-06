Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

Este viernes, salió el veredicto de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, respecto a las denuncias de Everton y Cobresal en contra de Unión La Calera, por la presunta inclusión de seis extranjeros (la normativa permite solo cinco en cancha) durante los respectivos partidos, correspondientes a las dos primeras fechas de la Liga de Primera 2026. En ambos duelos, el equipo calerano ganó. Sin embargo, el panorama hoy, desde la vereda administrativa.

El club ruletero realizó una denuncia aduciendo la incorrecta inclusión de los extranjeros durante el duelo disputado el pasado 2 de febrero, en Sausalito. En concreto, Everton argumentaba que su rival infringió el artículo 31º de las Bases del Campeonato Nacional.

“En la planilla de alineación del partido se podrá incluir un máximo de seis jugadores extranjeros, no considerándose como tal hasta a un jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024. Sin perjuicio de lo anterior, solo podrán estar en cancha en todo momento un máximo de cinco jugadores extranjeros más el jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviere inscrito en el Fútbol Formativo desde la Temporada 2024”, indica la norma.

El sindicado como el “sexto extranjero” era el argentino Axel Encinas, de 21 años, quien arribó a La Calera en enero de 2024, con 19. El argumento de Everton, al que luego se sumó Cobresal, fue que Encinas ya no tiene condición de juvenil, porque hoy utiliza cupo de profesional. Este mediocampista, proveniente de River Plate, ingresó a los 59 minutos ante los ruleteros y en los 68′ contra los mineros, respectivamente.

Con fecha 6 de marzo, se evacuó el dictamen del ente jurisdiccional, que le dio la razón a los denunciantes. Unión La Calera perdió, por secretaría, los dos partidos. O sea, le restan los seis puntos que ganó.

“En relación a las denuncias interpuestas por los clubes Everton y Cobresal en contra del club Unión La Calera, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, acoger las mismas y resolver que en relación a los partidos disputados por Unión La Calera, contra los clubes Everton y Cobresal los días 2 y 9 de febrero del presente, respectivamente, se declara ganador a estos últimos de los respectivos partidos por el marcador de 3 x 0 en cada uno de ellos, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 31º, inciso primero, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2026”, indica el fallo.

“Se deja constancia que la votación fue de cuatro votos por acoger las denuncias y dos por rechazarlas. La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51º del Código de Procedimiento y Penalidades”, agrega.

La entrega del dictamen sucedió en la misma jornada en la cual el equipo de Martín Cicotello perdió 3-0 con Deportes La Serena, abriendo la sexta fecha del Torneo Nacional. Hoy, La Calera aparece en la tabla con 9 puntos, pero con la sentencia se reducirá a 3, quedando en la zona baja. Everton suma 3 y quedará con 6. Mientras que Cobresal llegará a 10, cerca del liderato. Los cementeros pueden apelar e ir a instancias, incluso, como el TAS.