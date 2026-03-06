Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

Celebra Unión La Calera. Los cementeros ganan una decisiva disputa: la que sostenían en el TAS con quien, hasta hace no mucho, era una de sus principales figuras: el volante Williams Alarcón. El mediocampista milita actualmente en Boca Juniors, aunque la controversia se remonta al traspaso a Huracán, que significó su entrada al fútbol argentino. El Globo terminó transformándose en el trampolín que lo catapultó al club más popular de Argentina.

La controversia se origina a comienzos de 2023. “El 24 de enero de 2023, las partes suscribieron el Contrato de adquisición y reparto de derechos económicos por el cual el Sr. Williams Alarcón adquirió el 35% de sus derechos económicos, Unión Calera mantuvo el 35% y el 30% correspondía al club formador, Club Social y Deportivo Colo Colo”, introduce el laudo en el máximo tribunal deportivo.

La sucesión

A mediados de ese año se produce un paso clave. “El 21 de agosto de 2023, mediante el Contrato de Transferencia definitiva de derechos federativos y económicos, Unión Calera transfirió al Sr. Williams Alarcón al Club Atlético Huracán por un importe de US$ 1.200,000″, consigna el documento al que accedió El Deportivo.

Un día después, se pactó la repartición de los derechos económicos. “El 22 de agosto de 2023, las partes suscribieron un Reconocimiento de derechos económicos, según el cual el Sr. Williams Alarcón cedió y reconoció a Unión Calera el 10% del 20% de sus derechos económicos que tiene por cesión del Club Atlético Huracán; por lo que los derechos económicos del jugador se distribuyen en un 80% para el Club Atlético Huracán, 10% para el Sr. Williams Alarcón y 10% para Unión Calera”, amplía.

La operación derivó en interpretaciones discrepantes entre el volante y el club cementero. “El Sr. Williams Alarcón sostiene que descontadas las comisiones y otros gastos de la operación de transferencia, el monto neto a distribuir asciende a US$ 976,500, de los cuales le corresponde el 35%, ascendente a US$ 341,775; no obstante, Unión Calera solo le ha pagado la suma US$ 220,266, quedando un saldo pendiente de pago de US$ 121,509.00, el cual reclama en este arbitraje”, explica.

Alarcón, en su paso por Huracán.

La postura del club, representado ante el TAS por el abogado Óscar Fuentes, fue, naturalmente, distinta, incluso con un potente contraataque. “Unión Calera sostiene que no mantiene deuda frente al Sr. Williams Alarcón sino que es él quien mantiene deuda con ellos debido a que los derechos federativos y económicos del jugador fueron transferidos a Boca Juniors por una cifra superior a US$ 4’900,000.00 y el Sr. Williams Alarcón no ha pagado el 10% de los derechos de propiedad de Unión Calera en esta operación”, sostiene.

Plazos y costes

El 7 de agosto del año pasado, Alarcón presentó una solicitud de arbitraje al TAS. Dos meses después, se designó a Roger Rubio como el Árbitro Único de la controversia. El 16 de octubre de 2025, la Secretaría confirió a Alarcón un plazo de 30 días para la presentación de su demanda. Le precisó, además, que, si no presentaba su demanda dentro del plazo, la solicitud de arbitraje se consideraría retirada, de conformidad con el artículo R44.5 del Código TAS.

El 13 de noviembre, Alarcón pidió una extensión de 10 días para presentar la demanda. La solicitud fue aceptada un día más tarde. El 26 de noviembre, el futbolista realizó la misma gestión. Sin embargo, chocó contra la postura de La Calera. “El 28 de noviembre de 2025, Unión Calera se opuso a que se otorgue un nuevo plazo para presentar la demanda por considerar que la nueva solicitud de extensión de plazo era extemporánea de conformidad con el artículo R32 del Código TAS, debido a que el plazo para presentar la demanda ya había expirado el 25 de noviembre de 2025″, añade.

El 10 de diciembre, el Árbitro Único consideró extemporánea la petición del futbolista. La Calera se opuso a la ampliación del plazo, una jugada crucial. “El 15 de diciembre de 2025, Unión Calera expresó que se oponía a que se admitiera la tramitación de la demanda por ser extemporánea, por lo que pidió que se dicte un laudo en costes y se archiven las actuaciones”, consigna el documento. El jugador insistió en que había actuado dentro del plazo.

Los plazos fulminaron la aspiración de Alarcón. “En este orden de ideas, el Árbitro Único considera que el plazo para presentar la demanda conferido al Sr. Williams Alarcón fue de 40 días (incluida la ampliación) y que dentro de este plazo deben incluirse los días festivos y feriados; por lo que el último día para presentar la demanda fue el 25 de noviembre de 2025″, expresa el documento. “En esta línea de razonamiento, siguiendo la regla del artículo R44.5 del Código TAS, al no haber presentado el Sr Williams Alarcón su demanda dentro del plazo conferido por la Formación según el artículo R44.1 del Código TAS, la solicitud de arbitraje debe considerarse retirada”, complementa.

El TAS ordenó a Alarcón a pagar los costes del arbitraje. Además, el jugador tendrá que abonarle dos mil francos suizos ($ 2.300.000) a los cementeros. “En concepto de contribución por los costes legales y de otra naturaleza incurridos en relación con este arbitraje”, sostiene la sentencia. Además, ahora el club cementero apuestan a demandas civiles y penales contra el futbolista y su agente.