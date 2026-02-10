Es líder y va por Colo Colo: Unión La Calera derrota con autoridad a Cobresal
Los Cementeros se impusieron por 3-1 a los Mineros por la fecha 2 de la Liga de Primera. El próximo domingo visitan el Monumental.
Unión La Calera es uno de los dos líderes que tiene la Liga de Primera 2026. El elenco de la Quinta Región venció con autoridad este lunes a Cobresal por 3-1, por la fecha 2, en el estadio Nicolás Chahuán.
Los dirigidos por Martín Cicotello mostraron un gran poder de efectividad en la primera parte, en la que marcaron tres tantos en 35 minutos. A los 8′, Kevin Méndez aprovechó un centro desde la izquierda para anotar sin marca en el área chica la apertura de la cuenta.
A los 29′, Francisco Pozzo se adentró con velocidad por la derecha del área minera y definió al primer palo ante la salida desesperada del meta Alejandro Santander para el 2-0.
Pero los Cementeros siguieron buscando y tuvieron premio contra una defensa que entregó muchas licencias. Méndez, autor del primer gol, lanzó un centro al área desde la banda derecha y Sebastián Sáez, de primera, fusiló a Santander para el 3-0. A esas alturas, el resultado ya era casi definitivo.
Agustín Nadruz marcó el descuento con un buen golpe de cabeza tras un centro de Bryan Carvallo, a los 45+4′. Parecía que ese tanto justo antes del descanso iba a cambiar la dinámica del segundo tiempo, pero el elenco forastero no fue capaz de convertir otro tanto que estrechara el marcador. Al final fue 3-1.
Mete miedo a Colo Colo
Con esto Unión La Calera ya piensa en Colo Colo, que será su próximo rival en la fecha 3 del torneo. El Cacique sigue sin convencer y Fernando Ortiz, pese a vencer el fin de semana por 2-0 a Everton, continúa cuestionado en el cargo como DT.
El encuentro está pactado para las 20.30 horas del domingo 15 de febrero, en el estadio Monumental.
En tanto, el desafío para Cobresal tampoco pinta fácil, puesto que recibirán a Universidad Católica en El Salvador, el sábado 14 de febrero a las 20.30 horas.
