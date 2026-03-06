SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    Pablo Milad y los clubes que integran la comisión relativa a la modificación estructural más importante para el fútbol chileno en el último tiempo se reunieron con la futura ministra del Deporte en Vitacura. La cita sirvió para tocar otras materias relevantes para la actividad.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González

    Vitacura. 18 horas. A unos cuantos kilómetros de la OPE, el fútbol se juega su mejor carta para reaccionar a la aprobación de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que horas antes había sido aprobada por la Sala del Senado. El directorio de la ANFP y los clubes que integraron la comisión encargada de estudiar la materia llegan puntualmente a lo que consideran una cita tan clave como estratégica: la reunión con Natalia Duco, quien el miércoles 11 asumirá como la nueva Ministra del Deporte, que anunció El Deportivo. También participó Andrés Otero, el futuro subsecretario de la cartera. La cita tuvo una duración de casi 90 minutos.

    Pablo Milad llegó sin la compañía del resto de su directorio, aunque fue flanqueado por dirigentes relevantes para la actividad, como Juan Tagle, el presidente de Cruzados; Pablo Ramírez, el gerente general de Coquimbo Unido; y Jorge Uauy, la máxima autoridad de Palestino. Estos últimos integran la comisión que está a cargo del proceso de la ley SADP. En ese escenario, por ejemplo, trascendió la molestia de los clubes con Jorge Yunge, el secretario general de la entidad, y con Miguel Ángel Valdés, el Oficial de Cumplimiento de la asociación, por la presunta incapacidad de prever el actual escenario frente a los puntos que complican al deporte por la ley que se debate en el congreso, según acusan los clubes.

    Fue una cita cordial. Duco manifestó permanentemente su apertura a escuchar. Esa disposición le serviría no solo para entender la problemática específica, que en rigor fue solo uno de los tantos puntos que se analizaron en la cumbre, sino también para comprender el funcionamiento de una actividad que, admitió, no conoce en profundidad, salvo su especial predilección por la Roja, muy en la línea de su condición de deportista. De hecho, varios minutos de la cita terminaron dedicándose a explicarle cómo funciona la actividad y la orgánica de la asociación, de manera muy pedagógica, advierten presentes en la reunión.

    En ese plano, por ejemplo, Duco elogió el trabajo que consagró a Coquimbo Unido como el campeón nacional en 2025. La presencia de Ramírez en la conversación fue clave para transmitirle algunos de los secretos de la administración de Jorge Contador en el equipo pirata y del proyecto institucional, que buscan fortalecer con elementos formados en el club, al margen de la urgencia de estructurar un plantel competitivo para aspirar a confirmar el dominio a nivel local y a realizar una buena presentación en la Copa Libertadores de este año.

    Natalia Duco, próxima ministra del Deporte.

    Entrando en materia

    El buen ánimo preparó el ambiente para entrar en el análisis de la materia central, que pudo, perfectamente, haberse transformado en la más álgida. Los clubes presentaron sus reparos por algunos de los aspectos que considera la modificación a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Les preocupa mucho el tema de que la Selección quede al alero de la Federación. El tema no es menor, considerando la gran cantidad de recursos que mueve la Roja, más allá de su desmejorada actualidad deportiva. Hay, incluso, temas de infraestructura (como la propiedad de Juan Pinto Durán) de por medio.

    Después, el discurso fue similar al que se ha transmitido extraoficialmente en las últimas horas: que en lo macro, no hay mayores reparos al contenido de la ley, sobre todo en lo relativo al rol de los representantes de futbolistas y su participación en la propiedad de los clubes y a la necesidad de conocer la identidad de los controladores de las instituciones deportivas, para terminar con la multipropiedad. De hecho, los clubes mostraron su preocupación respecto de la percepción generalizada de que están en contra de las modificaciones a la ley. En sentido contrario, valoraron el aporte que puede significar el nuevo cuerpo legal en materia de transparencia.

    En ese contexto, se produjeron dos reacciones de parte de las próximas autoridades del Mindep. Primero, el compromiso de Duco de recibir a quienes dirigen al fútbol apenas asuma su cargo y, luego la disposición a escuchar sus planteamientos. De hecho, durante la exposición de los reparos a la ley, Duco y Otero se limitaron a oír y tomar nota. No realizaron observaciones.

    Pablo Milad, presidente de la ANFP (Foto: Pablo Vásquez) Pablo Vásquez R.

    El combate a la violencia en los estadios

    En la reunión también se abordó la preocupación por el principal flagelo que afecta al fútbol: la violencia en los estadios. En ese plano, la presencia y la experiencia de Andrés Otero resulta clave: el exgerente general de la Federación de Tenis encabezó el plan Estadio Seguro, el fallido intento que cruzó varios gobiernos por controlar el fenómeno.

    Si bien la provisión de las condiciones para que los espectáculos futbolísticos se desarrollen en un plano de normalidad depende del Ministerio de Seguridad, que a su vez se coordina con las delegaciones presidenciales y Carabineros, Duco y Otero entregaron una certeza: que son partidarios de que los calendarios de la actividad se cumplan de acuerdo a la planificación original. Es decir, que no se produzcan suspensiones. Esa disposición es clave para otro objetivo: no alterar el entendimiento con TNT Sports, el socio estratégico del fútbol chileno, de favorecer una programación fluida durante todo el año.

    Más sobre:Natalia DucoLa Tercera PMPablo MiladLey SADPANFPFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el ghostwriter de José Antonio Kast

    El último test de gobernabilidad de Boric: encabeza cónclave con varias bajas y disputas entre los partidos

    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    Lo más leído

    1.
    De una gran inversión a lesiones, sobrepeso y expulsiones: el frustrado mercado de fichajes de la U de Paqui Meneghini

    De una gran inversión a lesiones, sobrepeso y expulsiones: el frustrado mercado de fichajes de la U de Paqui Meneghini

    2.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    3.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    4.
    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    5.
    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas
    Chile

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el ghostwriter de José Antonio Kast

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%
    Negocios

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco
    El Deportivo

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    UEFA sanciona al Real Madrid y le amenaza con el cierre de una parte del estadio Bernabéu

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”
    Cultura y entretención

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana