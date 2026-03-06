Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

Vitacura. 18 horas. A unos cuantos kilómetros de la OPE, el fútbol se juega su mejor carta para reaccionar a la aprobación de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que horas antes había sido aprobada por la Sala del Senado. El directorio de la ANFP y los clubes que integraron la comisión encargada de estudiar la materia llegan puntualmente a lo que consideran una cita tan clave como estratégica: la reunión con Natalia Duco, quien el miércoles 11 asumirá como la nueva Ministra del Deporte, que anunció El Deportivo. También participó Andrés Otero, el futuro subsecretario de la cartera. La cita tuvo una duración de casi 90 minutos.

Pablo Milad llegó sin la compañía del resto de su directorio, aunque fue flanqueado por dirigentes relevantes para la actividad, como Juan Tagle, el presidente de Cruzados; Pablo Ramírez, el gerente general de Coquimbo Unido; y Jorge Uauy, la máxima autoridad de Palestino. Estos últimos integran la comisión que está a cargo del proceso de la ley SADP. En ese escenario, por ejemplo, trascendió la molestia de los clubes con Jorge Yunge, el secretario general de la entidad, y con Miguel Ángel Valdés, el Oficial de Cumplimiento de la asociación, por la presunta incapacidad de prever el actual escenario frente a los puntos que complican al deporte por la ley que se debate en el congreso, según acusan los clubes.

Fue una cita cordial. Duco manifestó permanentemente su apertura a escuchar. Esa disposición le serviría no solo para entender la problemática específica, que en rigor fue solo uno de los tantos puntos que se analizaron en la cumbre, sino también para comprender el funcionamiento de una actividad que, admitió, no conoce en profundidad, salvo su especial predilección por la Roja, muy en la línea de su condición de deportista. De hecho, varios minutos de la cita terminaron dedicándose a explicarle cómo funciona la actividad y la orgánica de la asociación, de manera muy pedagógica, advierten presentes en la reunión.

En ese plano, por ejemplo, Duco elogió el trabajo que consagró a Coquimbo Unido como el campeón nacional en 2025. La presencia de Ramírez en la conversación fue clave para transmitirle algunos de los secretos de la administración de Jorge Contador en el equipo pirata y del proyecto institucional, que buscan fortalecer con elementos formados en el club, al margen de la urgencia de estructurar un plantel competitivo para aspirar a confirmar el dominio a nivel local y a realizar una buena presentación en la Copa Libertadores de este año.

Natalia Duco, próxima ministra del Deporte.

Entrando en materia

El buen ánimo preparó el ambiente para entrar en el análisis de la materia central, que pudo, perfectamente, haberse transformado en la más álgida. Los clubes presentaron sus reparos por algunos de los aspectos que considera la modificación a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Les preocupa mucho el tema de que la Selección quede al alero de la Federación. El tema no es menor, considerando la gran cantidad de recursos que mueve la Roja, más allá de su desmejorada actualidad deportiva. Hay, incluso, temas de infraestructura (como la propiedad de Juan Pinto Durán) de por medio.

Después, el discurso fue similar al que se ha transmitido extraoficialmente en las últimas horas: que en lo macro, no hay mayores reparos al contenido de la ley, sobre todo en lo relativo al rol de los representantes de futbolistas y su participación en la propiedad de los clubes y a la necesidad de conocer la identidad de los controladores de las instituciones deportivas, para terminar con la multipropiedad. De hecho, los clubes mostraron su preocupación respecto de la percepción generalizada de que están en contra de las modificaciones a la ley. En sentido contrario, valoraron el aporte que puede significar el nuevo cuerpo legal en materia de transparencia.

En ese contexto, se produjeron dos reacciones de parte de las próximas autoridades del Mindep. Primero, el compromiso de Duco de recibir a quienes dirigen al fútbol apenas asuma su cargo y, luego la disposición a escuchar sus planteamientos. De hecho, durante la exposición de los reparos a la ley, Duco y Otero se limitaron a oír y tomar nota. No realizaron observaciones.

Pablo Milad, presidente de la ANFP (Foto: Pablo Vásquez) Pablo Vásquez R.

El combate a la violencia en los estadios

En la reunión también se abordó la preocupación por el principal flagelo que afecta al fútbol: la violencia en los estadios. En ese plano, la presencia y la experiencia de Andrés Otero resulta clave: el exgerente general de la Federación de Tenis encabezó el plan Estadio Seguro, el fallido intento que cruzó varios gobiernos por controlar el fenómeno.

Si bien la provisión de las condiciones para que los espectáculos futbolísticos se desarrollen en un plano de normalidad depende del Ministerio de Seguridad, que a su vez se coordina con las delegaciones presidenciales y Carabineros, Duco y Otero entregaron una certeza: que son partidarios de que los calendarios de la actividad se cumplan de acuerdo a la planificación original. Es decir, que no se produzcan suspensiones. Esa disposición es clave para otro objetivo: no alterar el entendimiento con TNT Sports, el socio estratégico del fútbol chileno, de favorecer una programación fluida durante todo el año.